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Sena Yılmaz, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Sena Yılmaz, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Sena Yılmaz, 51 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Sena Yılmaz, altın madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fujairah şehrindeki şampiyonanın üçüncü günü tamamlandı.

Kızlarda 51 kiloda tatamiye çıkan Sena, ABD'den Taylor Jo Gavin'i yenerek dünya şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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