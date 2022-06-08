Sena Nur Tel, Türkiye Şampiyonu oldu - Haberler

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Sena Nur Tel, Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sena Nur Tel, Türkiye Şampiyonu oldu

Yalova Altınova Belediyespor Güreş Takımı Sporcusu Sena Nur Tel, 68 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Yalova Altınova Belediye spor Güreş Takımı Sporcusu Sena Nur Tel, 68 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Altınova Belediye spor Güreş Takımı Sporcusu Sena Nur Tel, 68 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Konya'da düzenlenen U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, Altınova Belediye spor Güreş Takımı Sporcusu Sena Nur Tel, 68 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye Şampiyonu Sena Nur Tel'i tebrik eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, sağlıklı, dinç ve bilinçli bir yaşam sürmeleri için 18 yıl önce başlattığımız spor seferberliği meyvelerini veriyor. Sporun birçok branşında Altınovalı çocuklarımız, gençlerimiz ulusal ve uluslararası başarılara imza atıyor, ilçemizi Milli Takımlarımızda temsil ediyor. Bu bizim için büyük gurur. Altınova Belediyesi olarak, sporcularımızın yanındayız. Meclis kararımız ile derece yapan tüm sporcularımıza burs veriyoruz. Başta Sena Nur Tel kızımızı, ailesini, hocaların ve takım arkadaşlarını yürekten kutluyorum" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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