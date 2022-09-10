- 'Sen yaşlısın, bırak' diyenlere inat, yıllardır gökyüzünde kuş gibi uçuyor

65 yaşındaki İranlı paraşütçü, tutkusunu 20 yıldır gökyüzünde yaşıyor

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları, 18 ülkeden 74 sporcuyu bir araya getirdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışların en renkli simalarından olan 65 yaşındaki İranlı Masud Mahraki, 'sen yaşlısın, bırak' diyenlere inat 20 yıldır tutkusunu gökyüzünde yaşıyor.

Çameli Belediyesi tarafından organize edilen 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde, Yaylacık Dağı'nda 2 bin 150 metre yükseklikte Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları sonlandı. Sporcuların rengarenk paraşütleri, gökyüzünde görsel bir şölenler oluşturdu. Yarışmalar, genel, spor ve takım klasmanı olarak gerçekleştirildi. Yarış süreci boyunca 5 gün farklı rotalarda uçuş yapan 18 ülkeden 74 sporcu toplam 520 kilometre uçtu.

3 klasmanın birincileri ödüllerine kavuştu

Yarışlarda genel klasman birincilik ödülünü İran vatandaşı Hadi Hedari Dostferdi kazanırken, spor klasmanı birincisi Gürcistan'dan gelen Rezi Lapachisvili oldu. Yarışta takım klasmanı birincilik ödülünü Dora Göksal ve Oğuzkan Sadeer aldı.

İranlı Masud Mahraki'nin, gökyüzü serüveni hayran bıraktı

Dünyanın farklı yerlerinden gelen sporcuların gökyüzü serüven hikayesi ise dikkat çekti. İran'dan Çameli ilçesindeki şampiyonaya katılmak için gelen 65 yaşındaki Masud Mahraki, 20 yıldır yamaç paraşütüyle uçarak gençlerle aynı heyecanı yaşıyor. İlerleyen yaşına rağmen performansı ve disiplinli çalışmasıyla dikkati çeken Mahraki, çevresindekilerin kendisine 'Kasırga adam' diye hitap ettiğini dile getirdi. Mahraki, uçmanın kendisi için tutku olduğunu ve ayağı yere basan herkesin uçması gerektiğini anlattı. Yamaç paraşütü ile uçmanın dünyanın en güzel duygusu olduğunu vurgulayan Mahraki, gökyüzünde saatlerde hiç sıkılmadan uçtuğunu ve bunun ise tüm dertlerini kendisine unutturduğunu söyledi. Kendisine yaşlı diyenler olduğunu dikkat çeken Mahraki, yerde sürüngen gibi ölmektense havada kartal gibi ölmeyi yeğlerim cevabını verdiğini ve sağlığının el verdiği sürece bu sporu sürdüreceğini ifade etti.

"Uçmanın ne olduğunu en iyi kuşlar bilir"

Yamaç paraşütüne tesadüfen başladığını anlatan Masud Mahraki, bu sporu yaparken çok mutlu olduğunu belirtti. Mahraki, yamaç paraşütünün kendisi için sporun ötesinde bir eğlence olduğuna değinerek, "Son 20 yıldır sürekli yamaç paraşütü yapıyorum. Bu sporla tatil yaparken yamaç paraşütü yapan gençleri gördükten sonra denemeye karar verdim ve başladım. Yamaç paraşütü benim için sporun ötesinde bir eğlence. Yamaç paraşütünü gerçekten çok seviyorum. Uçmanın ne olduğunu en iyi kuşlar bilir. Onlar konuşamadığına göre ben onların adına söyleyeyim, dünyanın en güzel duygusu. Havadayken bütün derdimi unutuyorum" dedi.

"Kamyoncunun yol arkadaşı radyo, yamaç paraşütçünün ise rüzgar"

Mahraki, çeşitli şampiyonalara katılarak kendisini sürekli geliştirdiğini dile getirerek, "Bazen 7 saat havada kaldığım oluyor. Bana 'yaşlısın' diyenlere, 'yerde sürüngen gibi ölmektense havada kartal gibi ölmeyi yeğlerim' cevabını vermiştim. Bu düşüncemde ısrar ediyorum. Sağlığım elverdiği sürece uçacağım. Ben ayakları yere basan herkesin uçması gerektiğine inanıyorum. Herkese yamaç paraşütü yapmasını öneriyorum. Bugüne kadar birçok kez ödül kazandım önceki yıllarda 120 kilometre uçarak kendi rekorumu kırdım. Yamaç paraşütündeki gelişimimi sürekli ilerletiyorum. Kısacası kamyoncunun yol arkadaşı radyo, yamaç paraşütçünün ise rüzgar" diye konuştu.