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Semt77 Yalovaspor, Rion Brown'u kadrosuna kattı

AA - Sıtkı Yıldız - Spor
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Semt77 Yalovaspor, Rion Brown'u kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, Rusya'nın Enisey Krasnoyarsk takımında oynayan ABD'li Rion Brown ile sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, Rusya'nın Enisey Krasnoyarsk takımında oynayan ABD'li Rion Brown ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşında ve 1,98 metre boyundaki basketbolcunun gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynadığı belirtildi.

Açıklamada, bu sezon savaş nedeniyle ligler durdurulana kadar Rusya'da Enisey Krasnoyarsk forması giyen Brown'a başarı dileğinde bulunuldu.

AA / Sıtkı Yıldız - Spor

Basketbol Süper Ligi, Krasnoyarsk, Yalovaspor, Rusya, Spor, Haberler

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