Semt77 Yalovaspor Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup etti

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Semt77 Yalovaspor, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 63-71 yendi ve seriyi 1-1'e getirdi. Üçüncü maç 12 Haziran Pazartesi günü oynanacak.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda 63-71 yenen Semt77 Yalovaspor, durumu 1-1'e getirdi.

Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini konuk takım 18-14 önde bitirdi. Devre arasına da 34-29 üstün giren Mersin temsilcisi, üçüncü çeyreği de 49-48 önde geçti. Son çeyrekte öne geçen Yalova ekibi, sahadan 71-63 galip ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, 12 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak.