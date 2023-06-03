Semt77 Yalovaspor, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i yenerek yarı finale yükseldi
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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i 87-79 yenen Semt77 Yalovaspor tur atladı. Yarı finalde Yılyak Samsunspor Basketbol-Sigortam.net ve Mersin Büyükşehir Belediyesi-Semt77 Yalovaspor eşleşmeleri gerçekleşti.
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i 87-79 yenen Semt77 Yalovaspor tur atladı.
90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan maçta ilk çeyreği 21-19 Yalova temsilcisi önde tamamlarken devre arasına 39-32 başkent ekibi önde girdi.
İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Semt77 Yalovaspor, üçüncü çeyreğini 64-60 üstün kapattığı müsabakayı 87-79 kazandı.
Yalovaspor, 1-1 eşitliğin bulunduğu seriyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Yarı final eşleşmeleri
Yarı finalde Yılyak Samsunspor Basketbol-Sigortam.net ve Mersin Büyükşehir Belediyesi-Semt77 Yalovaspor eşleşmeleri gerçekleşti.
Üç galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği yarı final programı şöyle:
6 Haziran Salı:
18.30 Yılyak Samsunspor Basketbol-Sigortam.net (Mustafa Dağıstanlı)
7 Haziran Çarşamba:
18.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Semt77 Yalovaspor (Edip Buran)
8 Haziran Perşembe:
18.00 Yılyak Samsunspor Basketbol-Sigortam.net (Mustafa Dağıstanlı)
9 Haziran Cuma:
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Semt77 Yalovaspor (Edip Buran)
11 Haziran Pazar:
15.00 Sigortam.net-Yılyak Samsunspor Basketbol (BJK Emlakjet)
12 Haziran Pazartesi:
18.00 Semt77 Yalovaspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (90. Yıl)