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Semt77 Yalovaspor, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i yenerek yarı finale yükseldi

Semt77 Yalovaspor, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i yenerek yarı finale yükseldi

Spor Haberleri

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i 87-79 yenen Semt77 Yalovaspor tur atladı. Yarı finalde Yılyak Samsunspor Basketbol-Sigortam.net ve Mersin Büyükşehir Belediyesi-Semt77 Yalovaspor eşleşmeleri gerçekleşti.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i 87-79 yenen Semt77 Yalovaspor tur atladı.

90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan maçta ilk çeyreği 21-19 Yalova temsilcisi önde tamamlarken devre arasına 39-32 başkent ekibi önde girdi.

İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Semt77 Yalovaspor, üçüncü çeyreğini 64-60 üstün kapattığı müsabakayı 87-79 kazandı.

Yalovaspor, 1-1 eşitliğin bulunduğu seriyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Yarı final eşleşmeleri

Yarı finalde Yılyak Samsunspor Basketbol-Sigortam.net ve Mersin Büyükşehir Belediyesi-Semt77 Yalovaspor eşleşmeleri gerçekleşti.

Üç galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği yarı final programı şöyle:

6 Haziran Salı:

18.30 Yılyak Samsunspor Basketbol-Sigortam.net (Mustafa Dağıstanlı)

7 Haziran Çarşamba:

18.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Semt77 Yalovaspor (Edip Buran)

8 Haziran Perşembe:

18.00 Yılyak Samsunspor Basketbol-Sigortam.net (Mustafa Dağıstanlı)

9 Haziran Cuma:

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Semt77 Yalovaspor (Edip Buran)

11 Haziran Pazar:

15.00 Sigortam.net-Yılyak Samsunspor Basketbol (BJK Emlakjet)

12 Haziran Pazartesi:

18.00 Semt77 Yalovaspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (90. Yıl)

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

TED Ankara Kolejliler Gölbaşı Belediyesi Yalovaspor basketbol Spor Haberler

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