Şemsetdin Hancı, "Tarihin en güzel baharı geliyor" - Haberler

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Şemsetdin Hancı, "Tarihin en güzel baharı geliyor"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Şemsetdin Hancı,

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, zorlu hava şartlarında olağanüstü mücadele ettiklerini belirterek, "soğuk ve karlı havalara aldırmayın tarihin en güzel baharı geliyor" dediSpor Toto Süper Lig'in 30.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, zorlu hava şartlarında olağanüstü mücadele ettiklerini belirterek, "soğuk ve karlı havalara aldırmayın tarihin en güzel baharı geliyor" dedi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Karadeniz derbisinde komşusu Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapatan lider Trabzonspor'da, Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zorlu hava şartlarında mücadele eden takımı tebrik etti.

Hancı, "Zorlu hava şartlarında olağanüstü mücadele eden takımımızı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda takımımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Siz bu soğuk ve karlı havalara aldırmayın, tarihin en güzel baharı geliyor" ifadelerini kullandı - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Spor, Haberler

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