Şemdinli'de bisiklet turnuvası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şemdinli'de bisiklet turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Şemdinli'de bisiklet turnuvası

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turnuvası düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turnuvası düzenlendi.

Şemdinli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bisiklet turnuvasına Kaymakam Muhammet Tugay, ilçe protokolü ve gençler katıldı. Yapılan etkinlik sonrası dereceye giren sporcular ödüllendirildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Bisiklet, Hakkari, Mayıs, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title