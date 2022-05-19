Şemdinli'de bisiklet turnuvası - Haberler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turnuvası düzenlendi.

Şemdinli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bisiklet turnuvasına Kaymakam Muhammet Tugay, ilçe protokolü ve gençler katıldı. Yapılan etkinlik sonrası dereceye giren sporcular ödüllendirildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Spor