Sema Çalışkan Dünya Boks Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksör Sema Çalışkan, son 16 turunda ABD'li rakibini yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Kazak rakibiyle karşılaşacak.

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Sema Çalışkan, adını çeyrek finale yazdırdı.

Liverpool kentindeki organizasyonun dördüncü gününde ringe 4 milli boksör çıktı.

Kadınlar 70 kiloda mücadele eden Sema Çalışkan, son 16 turunda ABD'li Isabella Winkler'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli boksör, 9 Eylül Salı günü çeyrek finalde Kazakistan'dan Natalya Bogdanova ile karşılaşacak.

Erkeklerde Tolga Kaya (55 kilo) Avustralyalı Jye Dixon'a, Ahmet Pekel (65 kilo) Tayvanlı Yu Lin'e, kadınlarda ise olimpiyat üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman (57 kilo) Venezuela'dan Omailyn Carolina Alcala Segovia'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.

Organizasyonun beşinci gününde milli boksörler Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Necat Ekinci, Sultan Osmanlı, Emrah Yaşar ve Mücahit İlyas ringe çıkacak.

Dünya Boks Şampiyonası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
