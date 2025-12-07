Haberler

Selina Çukur, Avrupa Şampiyonası İçin Almanya Milli Takımında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Münih'te yaşayan 15 yaşındaki boksör Selina Çukur, 2025 U17 Avrupa Şampiyonası için Almanya milli takımına seçildi. Mücadeleci ruhuyla dikkat çeken Selina, şampiyona hazırlık kampını Berlin'de gerçekleştirecek.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Münih kentinde yaşayan 15 yaşındaki genç boksör Selina Çukur, 2025 U17 Avrupa Şampiyonası için Almanya milli takım kadrosuna seçildi. Şampiyona hazırlık kampı, 9-17 Aralık 2025 tarihlerinde Berlin yakınlarındaki Kienbaum Olimpik Merkezi'nde yapılacak.

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan 15 yaşındaki genç boksör Çukur, Almanya milli takım kadrosuna seçildi. Leo's Boxgym sporcusu Selina Çukur'un başarısı, hem aile hem de kulüp için gurur kaynağı oldu.

Babası ve antrenörü Levent Çukur, "Selina, ailemizin amatör branşlarda yetiştirdiği en başarılı sporcu. Disiplin ve kararlılığıyla bu seviyeye tamamen hakkıyla ulaştı" dedi.

22 Temmuz 2010 doğumlu Selina, spora dans ve jimnastikle başladı, ancak dövüş sporlarında heyecanı buldu.

Taekwondo ile başlayan spor kariyeri pandemi döneminde boksla devam etti. 10 yaşında boksa başlayan Selina, 12 yaşında çıktığı ilk maçını kazanarak dikkat çekti. 13 yaşında Almanya Şampiyonası'nda ikincilik elde etti, ardından U15 kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı temsil etti. 2024'te Almanya şampiyonu olan Selina, 2025'te U17 kategorisinde ikincilikle milli takıma seçildi. Selina, 5-18 Aralık 2025 tarihlerinde Kienbaum'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı temsil edecek.

Boks, Çukur ailesinin güçlü bir geleneği olarak Selina'ya ilham veriyor. Amcası Ali Çukur Türkiye adına ringe çıktı, abisi Emre Çukur ise Avrupa ve Kıtalararası Şampiyonluklar kazandı. Babası Levent Çukur da Türkiye adına profesyonel boksta ilk şampiyonlukları kazanan isim olarak aile mirasında özel bir yere sahip.

Kaynak: ANKA / Spor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.