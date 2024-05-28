Üye Girişi
Haberler

Selin Hürmeriç Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli sporcu Selin Hürmeriç, Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda figür kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Yarışmada 187 yarışmacı arasından sıyrılan Hürmeriç, altın madalya kazandı.

Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Selin Hürmeriç, 'Figür kategorisinde' Avrupa şampiyonu oldu.

Yunanistan'ın Atina kentinde 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Selin Hürmeriç, teknik figür yarışında 187 yarışmacı arasından sıyrılarak Avrupa şampiyonu oldu. Öykü Halis ile Rus antrenör ve sporcu Anna Vantorina'nın çalıştırdığı Hürmeriç, altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

 İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title