Selimiye Meydanı düzenlemesi nedeniyle Edirne'deki maratonun güzergahı değişti

EDİRNE (AA) - Edirne'de yerli ve yabancı atletlerin katılımıyla düzenlenecek Uluslararası Edirne Maratonu'nun startı ve bitişi, Lozan Anıtı'nda gerçekleşecek.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla düzenlenen maraton, 8 Mayıs Pazar günü koşulacak.

Dernek başkanı Önder Akdağ, Lozan Anıtı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Selimiye Meydanı'nda devam eden düzenleme çalışmaları nedeniyle bazı değişikliklere gidildiğini söyledi.

Etkinlik alanıyla start ve bitiş noktalarının Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ne kurulacağını belirten Akdağ, "Daha önceki yıllarda etkinlik alanımız Selimiye Meydanı'ydı. Ancak meydandaki çalışmalar henüz tamamlanmadı ve alanın teslimi tam gerçekleşmediği için bu yıl maratonun etkinlik alanını taşıma kararı aldık. Bu alan tarihi dokusuyla kartpostallık bir alan. Daha önceki yıllarda burası parkur içindeydi. Bu yıl tüm sporcular bu alanı doya doya yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Akdağ, etkinlik alanının değişmesine bağlı olarak 10 kilometre ve 21 kilometre parkurlarında da bazı değişiklikler yapıldığını dile getirdi.

Lozan Anıtı'ndan başlayacak yarış sonrası tüm sporcuların Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeden dönerek Edirne istikametine doğru koşacağını anlatan Akdağ, "10 kilometre koşan atletler, Protokol Evi'nin olduğu bölgeden dönecek. 21 kilometre koşan atletler ise Selimiye Camisi çevresinde dönüş yaparak bitiş noktasında yarışı tamamlayacak." diye konuştu.

Akdağ, maratona sporcu kayıtlarının bitmesinin ardından gelen talebi değerlendirdiklerini ve bir haftalık ek kayıt sürecini başlattıklarını da ifade etti.