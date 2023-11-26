Selendi Belediyespor Killik FK'yı 7-0 yendi

Manisa Süper Amatör Küme Ali Kaya Sezonu C Grubu'nda oynanan maçta Selendi Belediyespor rakibi Killik Futbol Kulübünü 7-0 yendi. Selendi Belediyespor maça pankartla çıkarken eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür etti.

Manisa Süper Amatör Küme Ali Kaya Sezonu C Grubu'nda oynanan maçta Selendi Belediyespor rakibi Killik Futbol Kulübünü 7-0 yendi.

Selendi Belediyespor yenilenen Üç Eylül Şehir Stadında, Süper Amatör Lig'de ilk defa çıktığı kendi seyircisi önünde Killik FK'yi 7-0'la geçti. Selendi Belediyespor maça pankartla çıkarken eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür etti.

Abdullah Türkan, H.Ziya Kürehan, Zaiddin Yardımcı hakem üçlüsünün yönettiği ve yağmurlu bir havada oynanan müsabakada Selendi Belediyespor'un gollerini Mert, Yunus, Kenan, Azad, Gürbüz, Turgay ve Eray attı. Selendi Belediyespor bu galibiyet ile puanını 9 yaparken, önümüzdeki hafta Alaşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. - MANİSA