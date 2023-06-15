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Selen Göreler Taekwondo Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu

Selen Göreler Taekwondo Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu

Spor Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi taekwondo sporcusu Selen Göreler, Çankırı'da düzenlenen Taekwondo Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda sergilediği performansla Türkiye ikincisi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi taekwondo sporcusu Selen Göreler, Çankırı'da düzenlenen Taekwondo Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda sergilediği performansla Türkiye ikincisi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcusu Selen Göreler, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Çankırı'da düzenlenen Taekwondo Küçükler Türkiye Şampiyonası'na katılan Göreler, 57 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar, birbirinden zorlu mücadelelere sahne oldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çankırı Türkiye Spor Haberler

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