Selçuklu öğrenci Dünya 3.'sü oldu - Haberler

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Selçuklu öğrenci Dünya 3.'sü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Selçuklu öğrenci Dünya 3.'sü oldu

İzmir'in Selçuk ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Umut Tosca, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Çocuk Fitness Şampiyonasında 3. oldu.

İzmir'in Selçuk ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Umut Tosca, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Çocuk Fitness Şampiyonasında 3. oldu.

Bu yıl, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonasına katılan Selçuk Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Umut Tosca, burada 10 Yaş Erkekler Kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak milli takıma girme hakkı elde etti. Sırbistan'nın Cacak kentinde Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Çocuk Fitness Şampiyonasına milli takım sporcusu olarak katılan Tosca, Dünya 3.'sü oldu. Tosca'nın antrenörü Bahadır Uygur, yarışmada 3.'lük madalyası alarak kendilerine bu gururu yaşatan Umut Tosca'yı tebrik etti.

Yarışmada takım olarak Macaristan 1. olurken, Slovakya 2., Türkiye ise 3. oldu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Cumhuriyet Fitnes Çocuk Umut Spor Haberler

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