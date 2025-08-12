Selçuk İnan: 'Tek Eksiğimiz Goldü'

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, bugün tek eksiklerinin gol olduğunu söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bütün oyuncularını mücadelelerinden ötürü tebrik ederek, "Yeni bir takımız, uzun bir aradan sonra Süper Lig'e çıkmış bir takım olarak böylesine zor bir deplasmanda bu oyunu oynamak, bu mücadeleyi göstermek gerçekten takdire şayandı. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

İlk yarıda planladıkları oyunu tamamıyla sahaya yansıttıklarını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

" Trabzonspor'un etkili olabileceği yerleri biliyorduk, çalıştık. Neredeyse pozisyon vermeden belki bir tane yan toptan pozisyon verdik, maçı istediğimiz şekilde tuttuk. Kazandığımız toplarla da etkili olduk. Zaman zaman oyuna da hükmettik. Nitekim istediğimiz o net pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarıda yediğimiz golden sonra da oyuncularım maçın sonuna kadar maçı kazanmak için mücadele etmeleri ve baskı kurmaları da çok önemliydi. Çok çalıştığımız bir yerdi duran toplar ve hava topları. Etkili oyuncuları olduğunu biliyorduk Trabzonspor'un, buna rağmen yine de hava topundan bir gol yedik. Ama orada bence kaleciye bir faul vardı pas geçildi. Yine de canı sağ olsun hakemin. Maçı kazanmak isteyen ve maçı bence kazanmayı hak eden bir takım vardı. Ama Trabzonspor kazandı. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum."

Selçuk İnan, takımı ve kendisi adına tek eksiğin bir gol olduğunu da belirterek, "Bir gol keşke bulsaydık. Bugün tek eksiğimiz goldü. Çok emek verdik, gerçekten yeni bir takımız. Oyuncuların birbirine adapte olması, bir oyun planı kurmak ve bunu sahaya yansıtmak kolay değildi benim için. Oyuncularım buna fazlasıyla reaksiyon gösterdi. Bugün evet, belki kalite olarak bir tık daha üstünü gösterebilirdik sahada ama o da kolay bir şey değil. Bu kadar yeni oyuncunun bir arada oynaması... Buna rağmen benim adıma ve takımım adına tek eksik goldü." ifadelerini kullandı.