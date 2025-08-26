Selçuk İnan: Tek düşüncemiz Kayserispor maçını taraftarlarımızla beraber kazanmak

KOCAELİSPOR, Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde konuk edeceği Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Zorlu takımlarla karşılaşıyoruz, hiçbir maç kolay değil. Ancak biz de kolay bir rakip olmayacağız hiç kimseye, olmadığımızı da gösterdik. Tam tersi artık rakiplerimizden üstün olma zamanı ve maç kazanma zamanı geldi. İyi çalışıyoruz önemli oyuncularımız var. Eksiklerimiz var ama bu saatten sonra olmayan ya da eksik oyuncuları konuşmanın da bir anlamı yok. Hazırız, iyi çalışıyoruz tek amacımız, tek düşüncemiz Kayserispor maçını taraftarlarımızla beraber kazanmak" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da evinde Kayserispor'u konuk edecek. Körfez temsilcisi bu maçın hazırlıklarını bugün Körfez Burunga Tesisleri'nde taraftara açık yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'tan transfer edilen Tayfur Bingöl ile sol bek Massadio Haidara basın mensuplarının sorularını cevapladı.

SELÇUK İNAN: 'EK DÜŞÜNCEMİZ KAYSERİSPOR MAÇINI TARAFTARIMIZLA BERABER KAZANMAK'Kocaelsipor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Hayatımda da hiç bahaneye sığınmadım sadece olan şeyleri belirtmek istedim. Bu saatten sonra artık bir şey belirtmenin de anlamı yok. Bunu açık yüreklilikle söyledim. Özellikle taraftarımızın Fenerbahçe maçındaki desteğinden sonra üzüntüm katbekat daha da fazla arttı. 90 dakika boyunca sağ olsunlar hep takımlarının yanında oldular. Umutsuz yaşanmaz biz oraya maçı kazanmak için gittik, pozisyonları da bulduk. En nihayetinde belki de vermiş olduğumuz mücadelenin karşılığını alamadık diyebilirim. Bunu iki, üç haftadır söylüyoruz iyi bir oyun iyi bir mücadele var ama bunlar benim için yeterli değil. Oyuncularımla da bunu paylaştım. Lig çok zor bunu bütün röportajlarımda söyledim. Zorlu takımlarla karşılaşıyoruz, hiçbir maç kolay değil. Ancak biz de kolay bir rakip olmayacağız hiç kimseye, olmadığımızı da gösterdik. Tam tersi artık rakiplerimizden üstün olma zamanı ve maç kazanma zamanı geldi. İyi çalışıyoruz önemli oyuncularımız var. Eksiklerimiz var ama bu saatten sonra olmayan ya da eksik oyuncuları konuşmanın da bir anlamı yok. Hazırız, iyi çalışıyoruz tek amacımız, tek düşüncemiz Kayserispor maçını taraftarlarımızla beraber kazanmak" dedi.

'MAÇ KAZANIDĞIMDA DA YUHALANDIĞIM OLDU'

'Bir gazetecinin taraftarların gözünde kredinizin azaldığı düşünüyor musunuz?' sorusuna Selçuk İnan şu şekilde cevap verdi: "Bu kredinin ne olacağını nasıl devam edeceğine insanlar karar veriyor. Bununla ilgili hiç hesap yapmadım. Maç kazandığımda da yuhalandığım oldu, hayatım boyunca bunları yaşadım. Sizin de söylediğiniz gibi maç kaybettiğinizde bütün taraftarların takımı çağırdıklarını da gördüm, şahit oldum. Ben çok bunları düşünmek istemiyorum, kafa yormak istemiyorum. Sadece sahaya odaklıyım, oyuncularımızın ne yapacağına odaklıyım. Gerisi taraftarlarımızın, camiamızın nasıl bir tepki vereceği, bize nasıl davranacağı onların teveccühü, onlara bağlı. Her türlüsüne de saygımız vardır"

'DUYMAK İSTEMEYECEĞİM BİR ŞEYDİ'

Acil ödenmesi gereken günü gelmiş 150 milyon TL'lik ödeme taahhüdü ve bunun akabinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulübün 28 olan kadro sayısını 25'e düşürme kararını değerlendiren İnan, "Her ne kadar sorunlardan ya da sıkıntılardan bahsetmek istemiyorum desem de hepinizin bildiği şeyler olduğu için; Harcama limitleri vardı, transfer çıkartamama vardı şimdi kadro kısıtlaması var. Doğruyu söylemek gerekirse zor işler. Öyle çok da kolay karar verilecek şeyler değil. Şu an için onu düşünmek istemiyorum. Önümüzde bir süreç olacak zaten, milli maç arasından sonra. Başkanımızla, yöneticilerimizle istişare edip hem teknik olarak hem idari olarak hangi oyuncular nasıl pozisyonda olacak, bu kadro kısıtlamasını nasıl organize edeceğiz, onu zaten sizinle paylaşırız. Şu anda duymak istemeyeceğim bir şeydi bu ama maalesef ki var. Dediğim gibi, bizim bundan da önemli, her şeyden önemli Kayseri maçımız var" ifadelerini kullandı.

'OYNADIĞIMIZ TAKIM FENERBAHÇEYDİ'

Oyuncu performanslarına ilişkin açıklama yapan İnan, "Oynadığımız takım Fenerbahçe'ydi. Çok önemli bir hocaları var, önemli oyuncuları var. Fenerbahçe'nin 20 milyon euro'ya aldığı oyuncu kadroda değildi. Biz yeni gelen oyuncuyu hemen oynatmak zorunda kaldık. O yüzden böyle mukayese çok yapmak doğru değil. Nonge'den çok ümitliyim. 19-20 yaşında her şeyiyle bütün baskıyı kaldırabilmesi kolay olmayacak bütün sezon boyunca. En azından çok önemli bir oyuncu olduğunu bize gösterdi. Önemli işler yapabileceğini, potansiyelli bir oyuncu olduğunu bize gösterdi. Kalecimiz de öyle. Çok tecrübeli, önemli bir kaleci. Ligin başındayız. Bu performanslar, inişler, çıkışlar daha çok oluyor. Daha fazlasını göreceğiz, hep beraber şahit olacağız. Oyuncuları böyle kişisel değerlendirmek benim tarzım olmuyor. Dediğim gibi, herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Zor bir maçtan çıktık. İyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Bu maç biraz daha farklı olacak. Belki farklı isimler sahada olacak. Önemli olan hangi oyuncu sahada olursa olsun, Kocaelispor formasını doğru temsil etsin, maçı kazanmak için elinden geleni yapsın. Gerisi zaten bizde" dedi.

TAYFUR BİNGÖL: BEŞİKTAŞ BIRAKMAK İSTEMİYORDU

Kocaelispor'un, Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş bırakmak istemiyordu ama son süreçte gelişen bazı olaylardan dolayı, ben de kariyerimde sürekli forma şansı bulmak ve oynamak istedim. Çok isteyen olduğu için bir karar vermek zorundaydım. Kocaelispor'u seçtim ve bu seçimden de mutluyum. Fenerbahçe maçına idman yapmadan çıktık. Şanssız bir mağlubiyet aldık. Daha çok çalışarak telafi edeceğiz. Kocaelispor'u tercih etmemin nedeni Kocaelispor camiası ve taraftarı. Ben her zaman çok coşkulu taraftarları olan takımlarda oynamışımdır. Ne istediklerini bilirim o yüzden de bütün kalbimle Kocaelispor'a geldim" şeklinde konuştu.

'ARDA TURAN İLE EYÜPSPOR'DA ORTASAHADA İYİ PERFORMANS SERGİLEDİM'

Birçok pozisyonda oynayabildiğini fakat orta sahada iyi performans gösterdiğini belirten Tayfur Bingöl," Selçuk Hocam'la konuştum. Beni orta saha mevkisinde daha çok düşünüyor. Ben de geçen sene Arda Turan ile Eyüpspor'da orta sahada iyi bir performans sergiledim. Kaldığımız yerden orta sahada devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

HAİDARA: MAALESEF PUAN ALAMADIK

Kocaelispor'un sol beki Massadio Haidara ise, "Hepimiz sonuçtan dolayı üzgünüz. Puan alabilmek adına maç içerisinde her şeyi yaptık, denedik ancak maalesef puan alamadık. İyi bir takımız, puan almayı hak ettiğimizi düşündüğümüz maçlarda da puan alamadık. Puansız devam ediyoruz. Hafta sonu puan alabilmek adına, puanlar alabilmek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

Düz koşuyla başlayan Selçuk İnan koordinesindeki antrenman istasyon ve ısınma çalışmalarıyla devam etti. Kocaelispor'un taraftar gurubu 'Hodri Meydan' tezahüratlarıyla takıma destek oldu. Selçuk İnan ve futbolcular tribüne çağırılarak Kayserispor maçı öncesi birlik ve motivasyon mesajı verildi.