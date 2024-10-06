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Selçuk İnan: 'Son Dakikada Beraberliği Yakaladık'

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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, son dakikada attıkları golle mağlubiyetten kurtulduklarını ifade etti. İnan, takımın daha ofansif bir oyun stili benimsemesi gerektiğini vurguladı.

- Selçuk İnan : "Maç gitti geldi ama son anda beraberliği yakaladık"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından, "Maç gitti geldi ama son anda beraberliği yakaladık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Gaziantep ekibi, zorlu maçı son dakikada attığı golle 1-1 berabere bitirdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 17'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise puanını 5 yaptı. Maçın ardından konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, son dakika golüyle mağlubiyetin önüne geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

"Maç gitti geldi ama son anda beraberliği yakaladık"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Maça düşündüğümüz gibi başladık. Beşiktaş'ın artı ve eksilerini bildiğimiz için doğru pozisyonlar bulduk ama değerlendirmedik. Maç gitti geldi ama son anda beraberliği yakaladık. Takımımız çok iyi mücadele etti. Bugün oyuncularımızı maçı istediklerini belli etti. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Biz yeni bir takımız. Daha iyi olacağız. Bugün belki son anda beraberliği aldık ama bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Açıkçası ben penaltı olmadığını düşünüyorum"

Maçta verilen penaltı kararının ağır olduğunu da ifade eden Selçuk İnan, "Bu tip penaltılar beni endişelendiriyor. Hakemlerimiz genç, yeni hakemler kazanmaya çalışılıyor ama fazla baskının da hakemleri geriye götüreceğini düşünüyorum. Ama bu tip hakemlerin takdir hakları rakipten yana oluyor. Bugün de aynısı oldu. Genç bir hakem vardı ama bugün kartları ve faulleri bizi oyundan düşürdü. Penaltı kararı çok ağırdı, açıkçası ben penaltı olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Daha ofansif daha hücum oynayan bir takım olmak istiyoruz"

Takımda yeni ve ofansif bir oyun sistemi oturtmaya çalıştıklarını belirten ve milli takım aralarının oyunlarının tam oturma sürecini uzattığını ifade eden Selçuk İnan, "Ritim yakalamaya çalışırken yine milli takım arası geldi. Yeni bir takımımız çok şeyi hemen değiştirmek kolay değil. Daha ofansif daha hücum oynayan bir takım olmak istiyoruz. Bunu adım adım sahaya yansıtmak istiyoruz. Ama bu gibi yeni takımların oyundan çabuk düşmesi muhtemel. Oyunumuzu maçın geneline yayarsak daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Selçuk İnan: 'Son Dakikada Beraberliği Yakaladık'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Spor

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