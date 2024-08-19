- Selçuk İnan : "İstediğimiz oyunu sergileyemedik"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Bizden güçlü kaldılar" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. İnan mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyerek, "Öncelikle erken bir yediğimiz gol vardı. Esasında oyunumuzu bozabilirdi ama ilk 39 dakikada istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Birkaç pozisyon ve duran toplarımız var. Oyunun ilk bölümünden sonra ofansif açıdan istediğimizi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı yine bir toparlanma oldu ama istediğimizi yapamadık. Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık. Geçen yıldan beraber oynamaya alışkın bir takım. Mücadele anlamında belli başlı zamanlarda karşılık verebildik. Bizden güçlü kaldılar. Elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. İstediğimiz oyunu tam anlamıyla yansıtamasak da bazı anlar beni mutlu etti. Skor ve sonuç tabii ki herkes gibi beni de üzdü'" ifadelerini kullandı.