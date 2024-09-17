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Selçuk İnan: İlk golde bir el olduğunu düşünüyorum

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray'a karşı oynanan maçtaki ilk golde elle müdahale olduğunu düşündüğünü belirtti. Zor bir maç geçirdiklerini ve birçok oyuncunun eksik olduğunu ifade etti.

Selçuk İnan : İlk golde bir el olduğunu düşünüyorum

Metin ARSLANCAN – Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, – SÜPER Lig'in 3'üncü haftasının erteleme maçında Gaziantep Fk, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "İlk golde bir el olduğunu düşünüyorum eski bir futbolcu olarak. Pozisyona bakınca el teması olduğunu düşünüyorum. Pozisyondan sonra hakemin santrayı çok çabuk başlatmasını anlayamadım. Ayrıntılı bir biçimde incelenmeliydi. El vardı ama hakem bunu pas geçti" dedi.

RAMS Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Selçuk İnan mücadeleyi değerlendirdi.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Selçuk İnan, "İçeride de oyuncularımla konuşurken bahane olsun diye değil zor şartlar altında maça çıktık. İki deplasman maçına iki gün içinde çıkan başkan takım hatırlamıyorum. Zordu bizim için. Antep'ten Sivas'a gittik. Daha sonra tekrar Antep'e dönüp buraya geldik. 8 oyuncumuz bizimle beraber değildi. 8 oyuncumuzun olmaması önemli bir eksikti. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik. Top bizdeyken ki dönemde daha iyi olabilirdik. Birden fazla da gol atabilirdik. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüm" diye konuştu.

'HAKEMİN SANTRAYI ÇOK ÇABUK BAŞLATMASINI ANLAYAMADIM'

Karşılaşmada Barış Alper Yılmaz'ın attığı ilk golde oyuncunun elle müdahalesinin olduğunu düşündüğünü belirten İnan, şunları ifade etti:

"İlk golde bir el olduğunu düşünüyorum eski bir futbolcu olarak. Pozisyona bakınca el teması olduğunu düşünüyorum. Pozisyondan sonra hakemin santrayı çok çabuk başlatmasını anlayamadım. Ayrıntılı bir biçimde incelenmeliydi. El vardı ama hakem bunu pas geçti. Gaziantep Teknik Direktörü olarak hakemleri eleştiren bir adam olmadım. Dört maçtır rakip takımlara takdir hakları veriliyor. Sessiz olmanın avantajını görmedim. Gaziantep büyük bir şehir, büyük bir futbol şehri. Hakemlerin dikkatli olmasını rica ediyorum."

'ANTRENMANDA YAPAMADIĞIMIZ ŞEYİ DÜZELTMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Galatasaray'ın kanatlardan etkili olduğunu bildiklerini aktaran İnan, "Beşli oynamaya karar verdik. Doğru oyuncuları bulmak ve taktik antrenman yapmadan Galatasaray karşısına çıkmak kolay değil. Tüm oyuncularımız yeni. Antrenmanda yapamadığımız şeyi düzeltmek mümkün değil. Dizilişte hoşuma gitmeyen şeyler olunca müdahale ettik. Kulübede defansif oyuncularımız çoğunluktaydı. Ofansif olarak elimizdeki oyuncularla bir şeyler yapmaya çalıştık. Maçın başında goller yemek büyük hayal kırıklığı. Birçok final pasını atamadık. Galatasaray'ın da zafiyetinden yararlanamadık. İki gün arayla aynı oyunculara yük binmesi bizim için zor bir maçtı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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