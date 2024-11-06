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Selçuk İnan: Hatayspor maçında kazanan taraf olmak istiyoruz

Selçuk İnan: Hatayspor maçında kazanan taraf olmak istiyoruz
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Hatayspor karşısında galibiyet hedeflediklerini belirterek, maçın zor geçeceğini ancak takım olarak iyi bir mücadele sergileyeceklerini ifade etti.

Selçuk İnan : Hatayspor maçında kazanan taraf olmak istiyoruz

Kadir GÜNEŞ - Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, - GAZİANTEP FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Hatayspor karşısında zor bir maç olacağını belirterek kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 12'nci haftasında Mersin'de oynayacağı Hatayspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalar ve çift kale maç ile son buldu.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, son periyotta şehrin ve taraftarın desteğiyle takım olarak önemli işler yaptıklarını ifade ederek, 4 maçtır kaybetmediklerini ve bunun önemli olduğunu aktardı.

İnan, şunları kaydetti:

"Sezona galibiyetle başladık ama takım olarak eksik ve hazır değildik. Son haftalarda ise bütün oyuncularımızın bizimle beraber olması istediğimiz oyun ve felsefeyi sahaya yansıtmak adına önemli etken oldu. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Şehrin ve taraftarın desteğiyle son periyotta önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. 4 maçtır kaybetmeyen bir takımız ama futbol hep böyle istatiksel olarak devam etmiyor. Her hafta yeni bir maç ve yeni bir meydan okuma. Özellikle Anadolu takımları bu sene çok güçlü. O yüzden her maça çok iyi hazırlanmamız ve çok iyi mücadele etmemiz lazım. Bunları yerine getirirsek oyun üstünlüğümüz ortaya çıkacak ve son haftalardaki namağlup serimiz devam edecektir. Çünkü bütün serilerin devam etmesi oyuncuların öz güveni açısından da çok önemli" diye konuştu.

'ZOR BİR MÜCADELE AMA KAZANMAK İSTİYORUZ'

Hatayspor mücadelesinin zor geçeceği düşüncesinde olduğunu dile getiren Selçuk İnan, takımla çalıştıklarını ve kazanmak istediklerini belirtti.

İnan,"Hatayspor kadro kalitesi olarak çok iyi bir takım ve başlarında çok önemli bir hocaları var. Şu ana kadar almış olduğu sonuçlar oynadıkları oyunun karşılığı değil diye düşünüyorum. İyi mücadele ediyorlar. Dolayısıyla çok zor bir mücadele bizi bekliyor. Ben iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ama inşallah kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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