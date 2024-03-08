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Selçuk İnan, Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnan, takımı mutlu etmek için var gücüyle çalışacaklarını söyledi.

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi. İnan, "Sorumluluğumuzun farkındayız, sizleri mutlu edebilmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Selçuk İnan ile 1.5 yıllık mukavele imzaladı. İmza sonrası ilk açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden yapan İnan, "Ülkemizin mücadele simgesi şehri olan Gaziantep'in kıymetli takımı Gaziantep FK ile anlaşmaya vardık. Bu görevi bana layık gören herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuzun farkındayız, sizleri mutlu edebilmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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