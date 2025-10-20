Haberler

Selçuk İnan: "Alanyaspor maçında taraftarlarımıza ihtiyacımız var"

Süper Lig'in 10. haftasında oynayacakları Corendon Alanyaspor müsabakasını değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Benim için 9-10 maçlık periyottaki en önemli maç. O yüzden taraftarımız bizi yalnız bırakmasın.

Süper Lig'in 10. haftasında oynayacakları Corendon Alanyaspor müsabakasını değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Benim için 9-10 maçlık periyottaki en önemli maç. O yüzden taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Eğer bir fedakarlık yapılacaksa bu maçta onları yanımızda görmekten çok mutluluk duyarız" dedi

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Kocaelispor, 25 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'da Alanyaspor'u ağırlayacak. Bu müsabakanın hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başlayan Kocaeli temsilcisinde Teknik Direktör Selçuk İnan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Konyaspor galibiyeti takımın özgüveni açısından önemli oldu"

Geride kalan haftada Konyaspor deplasmanında alınan galibiyetin takımı özgüven açısından olumlu etkileyeceğine inandığını söyleyen Selçuk İnan, "Alanya maçını etkiler mi, güven ve iştah açısından mutlaka etkileyecektir ama en nihayetinde başka bir maç ve başka bir takım. Ben genelde hep böyle bakıyorum. Bir maç oynadık, kazandık ve bitti. Onun getirisi de var tabii ama onunla da yaşamamak gerekiyor. Alanyaspor maçı çok zor bir maç olacak. İyi bir kadroları var. Şu an performansları üst seviyede. Ona göre de hazırlanacağız" dedi.

"Takım içinde de rekabet söz konusu"

İlk 11 arayışının devam edip etmediğine dair gelen soruya da İnan, "Evet, sakatlık ve kart cezası nedeniyle eksik oyuncularımız var. Bunlar hep sezon içinde olacak. Ama Konyaspor'a iyi bir şekilde hazırlandık ve karşılığını aldık. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Bir yarışma içerisindeyiz. Rakiplerimizi geçmek, yenmek zorundayız. Aynı zamanda kendi takımınızda da oyuncu arkadaşlarınız bir yerde rakibiniz. Onlardan daha iyiyseniz formayı giyebiliyorsunuz. Oyuncularıma bunu da aşılamaya çalışıyorum. Çok iyi bir arkadaşlığımız var. Çok iyi bir takımımız var ama aynı zamanda takımın içinde de bir rekabet söz konusu. Performansı veren oynamaya mutlaka devam edecektir. Çok iyi oynadığımız ve kazandığımız bir maçtan sonra bile farklı oyuncularla sahaya çıkabiliriz çünkü karşıdaki takımın oyun anlayışı da bunda etkili olacak. O yüzden bunları sürekli oyuncularımla istişare ediyoruz. Ona göre de değerlendirmeler yapıyoruz" diye konuştu.

"En iyi oynadıkları dönemde bile dizilişten ya da taktikten dolayı oynamayabilirler"

Başarılı teknik adam, Ebenezer Agyei örneğiyle kadro belirlemedeki keskin geçişleri hatırlatılarak, "Sezon başından beri oyuncularla ben çalışıyorum. Onlarla bizzat, birebir ben ilgileniyorum. Aynı zamanda rakiplerimiz, onların oyun anlayışları ve etkili oyuncuları var. Kafamda belirlediğim ve ekibimle beraber hazırladığım stratejiler oluyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman bu şekilde 'keskin' diye tabir ettiğiniz hamleler oluyor ve bundan sonra da göreceksiniz. Çünkü ben hocalığımı hep öyle yaptım. Bir şeye inanıyorum, kafamda bir şey oynuyorum, yaşıyorum. Oyuncuları birbirleriyle mukayese ediyorum. Eğer kafama yatarsa da hiç düşünmeden oynatıyorum. Evet, Agyei bizim için önemli bir oyuncu. Belki 1 hafta önce antrenmandaki performansı benim için çok yeterli değildi ya da belki o maçta faydalı olamayacağını düşünmüştüm. Böyle bir karar almıştım. Ama Konya maçında antrenman performansı da çok üsttü. Kendi isteği çok üsttü ama aynı zamanda oynamak istediğim oyunun önemli bir parçasıydı. Karşılığını aldık. Kendisi de performans olarak karşılığını aldı. En azından sezon başından bu yana beklentilerin altında kalmış bir Agyei olarak böyle bir maç oynaması onun adına ayrıca önemli. Oyuncuların bu performansı beni çok mutlu ediyor. İnşallah bunun devamını getirir. Net bir ilk 11 yakalamak çok kolay değil. Sakatlıklar var, performans var. Her hoca istikrarlı bir ilk 11 ile sahaya çıkmak ister. Bu hocalar için çok önemlidir ama en iyi oynadığı dönemde bile dizilişten ya da taktik anlayıştan dolayı oynamayabilir" ifadelerini kullandı.

"Can Keleş'ten beklentimiz çok fazla. İnşallah beklentileri karşılayacak"

Can Keleş'in beklenen performansının beklenenin altında kalması ve Konyaspor mücadelesinde Ahmet Sagat'ın kadroya alınmasıyla ilgili olarak da Selçuk İnan, "Hayal kırıklığı sözünün bende karşılığı yok. Futbolda böyle bir tabiri kullanmıyorum. Çünkü her antrenman sahada, her maç elimden geleni yapmaya çalışıyor ama bu performans işi. Mutlaka performans vereceği zamanlar olacak. İyi niyetiyle mücadele etmeye devam ettiği sürece formayı da belki tekrar alacak ve gollerine başlayacak. Bu bir süreç; şu andaki görüntüsü sezon boyunca devam edecek diye bir şey yok. Ondan beklentimiz çok fazla. İnşallah bu beklentileri karşılayacak. Ahmet Sagat ve diğerleri, kim olursa olsun antrenmandaki performansa bakıyorum. Hangi oyuncu o maçta daha fazla faydalı olacaksa onu almaya çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarımız için 'Cumartesi günleri maça gelmez' dediler ama onlara ihtiyacımız var"

40 yaşındaki teknik direktör, takımın genel olarak planladığı, hayal ettiği oyuna ne kadar yaklaştığına yönelik de konuştu. İnan, "Hep yukarıya doğru birer birer tuğla koymak, daha üste çıkmak asıl hedefim. Bunun da sonu yok. Şimdi buradayız. Çok güzel bir galibiyet aldık ama çoktan unuttum bile. Çünkü daha önemli bir maçımız var. O kadar önemli bir maçımız ki bu bilmiyorum nasıl anlatılır. Taraftarlarımıza da bir şey söylemek istiyorum; yine geldiler, yine desteklediler, sağ olsunlar. Onlarla beraber daha güçlü hissediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Statta da trende de dışarıda da burada da bu oyuncuları ayrıca motive ediyor. Çok güçlü hissediyorlar. Bu maç bizim için çok önemli. Belki de benim için bu 9-10 maçlık periyottaki en önemli maç. O yüzden bizi yalnız bırakmasınlar. 'Cumartesi günleri Kocaelispor taraftarları çok fazla maça gelmez' dediler. Eğer bir fedakarlık yapılacaksa bu maçta onları yanımızda görmekten çok mutluluk duyarız, onur duyarız. Bu oyuncuların, bu takımın onlara ihtiyaçları var. Bütün maça maçlara farklı hazırlanıyoruz ama bütün maçları kazanmak için hazırlanıyoruz. Kendi evimizde, seyircimiz önünde her zamanki gibi maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. O yüzden de taraftarlarımızın desteğine, orada olmalarına bu maçta fazlasıyla ihtiyacımız var" cümlelerine yer verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
