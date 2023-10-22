Selahattin Baki: "Teraziden kaçan hırsızdır"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un açıklamalarına yönelik, "Biz kendimize o kadar güveniyoruz ki, biz etik kuruluna ve TFF Yönetim Kurulu'na başvuruyoruz. Bizim başkanımız şu anda bu işler araştırılsın diye kendisi başvuruyor. Bunlar kendisine güvenen adamın, kendisine güvenen camianın hareketleridir. Son sözüm, teraziden kaçan hırsızdır ve korkaktır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, galibiyet serisine devam eden takımı tebrik ederek, "Hocamızı ve bütün taraftarlarımızı tebrik ediyorum. özlem duyduğunuz Kadıköy atmosferi her hafta üzerine koyarak geliyor. Bundan da son derece memnunuz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un açıklamaları ve sonrasında yaşananlara değinen Baki, "Yine futbolun dışına çıkıyoruz çünkü vahim, sahtekarca ve yalan açıklamalar yapıldı. Bu şahsın söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor. Tek tek üzerinden geçelim. 'Teraziden kaçan hırsızdır' dedi. Bizim için son derece trajikomik ve ironik. Biz zaten yönetime geldiğimizden beri, onların yönetime geldiği zaman da bu zaman diliminin içerisinde, kendilerini bizim kendi penceremizden gördüğümüz Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili problemler, Merkez Hakem Kurulu ile ilgili problemler, Türk futboluyla alakalı haksızlıklar, 1959 öncesinde Fenerbahçe'nin yenilen haklarıyla ilgili 4 kez teraziye çağırdık. Hatta dedik ki, istiyorsanız başkan seviyesinde Galatasaray Televizyonu'na çıkalım. Başkanınız çıkamıyorsa başkan vekili seviyesinde çıkalım. Dolayısıyla teraziden kaçan hırsızdır. 4 kez resmi davette bulunmamıza rağmen karşımıza çıkamadılar" diye konuştu.

"Başkanımız VAR görüntüsü olayını şiddetle reddetti"

Eski MHK Başkanı Lale Orta'nın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a VAR görüntüsü gönderdiği iddiasıyla ilgili Baki, "Gelelim Lale Orta olayına. Bu da ayrı bir vahim iddia. Kendisinin MHK Başkanı olduğu zaman Başkanımız Ali Koç'a VAR görüntüsü yolladığını iddia etti. Hem Lale Orta hem de Başkanımız Ali Koç 5 dakika içinde bunu şiddetle reddetti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na da araştırması için başvuruda bulunduk. Başkanımız da bu konuyla ilgili hukuki hak arayışını hafta içinde yapacak. Dolayısıyla bir yalan da burada var. Bunun da ciddi şekilde araştırılması gerekiyor. Madem ki TFF Türk futbolunun amirali, o zaman ya bu konuda aydınlatıcı bir rol oynayacaklar ya da bu oyunun bir parçası olacaklar" ifadelerini kullandı.

"Akıl tutulması yaşıyorlar"

Selahattin Baki, sözlerine şöyle devam etti: "Temsilciler üyesi bir beyefendinin Koç Holding çalışanı olduğunu iddia ettiler. Halbuki kendisinin 3 yıldır emekli olduğu ortaya çıktı. Madem ki Koç Holding bu camia için bu kadar rahatsızlık vesilesi, kendi yönetim kurullarında Koç Holding'de çalışan bir hanımefendi var. Onun da bilgilerine girip bakarsanız, Koç Holding'den bir holdinge çevirmişler. Yani hanımefendinin CV'sini değiştirecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar. Bazı algıları var. Zamanında disiplin kurulu başkanı için Fenerbahçe taraftarı dediler. Hiç konuşmadığımız bir konu var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi, Galatasaray taraftarı ve bunu da bırakın resmi kulüp üyesi. Bunu hiç konuşan yok. Kamuoyunun bu yalanlara ve sahtekarlıklara tenezzül etmemesi gerekiyor."

"Alzheimer başlangıcı olabilir, acil şifalar diliyorum"

Fred transferinden sonra Erden Timur ile konuştuklarını aktaran Selahattin Baki, "Fred transferinden sonra geçenlerde kendisi beni aradı. Bunu açıklamayacaktım ama artık açıklama ihtiyacı hissediyorum. Fred transferinden sonra '2 ayrı kişi hem Manchester United'ı hem de Fred'i ayartarak işi bozmaya çalıştı' diye açıklama yapmıştım. Bununla ilgili olarak sanki hiç haberi yokmuş gibi telefon açıp 'Kimdi onlar, söyle' dedi. İsimleri verdim ve 'Tanıyorum ama ben böyle bir talimat vermedim' dedi. Transferlerde bunların normal olduğunu söyledi ama ben de kendisine 'Ben 11 yıldır futbolda transferi yapıyorum, bu kadar inisiyatifi kimse alamaz' diye kendisine ilettim. Yaşanan şeyleri yaşanmamış gibi, yaşanmamış şeyleri de yaşanmış gibi anlatıyor. Çok üzülüyorum. Alzheimer başlangıcı olabilir, acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Teraziden kaçan hırsızdır"

Açıklamaların kendilerini öfkelendirecek noktaya geldiğini vurgulayan Baki, "Yönetime Türk futbolunun koruyucusu, adalet bekçisi olarak geldi kendisi. Türk futbolunun bütün paydaşlarını kanatlarının altına alacağını söyledi. Her salı günü Galatasaray Televizyonu'nda bütün hakkı yenen takımlarla ilgili program yapacaktı. Bunu da yapmadılar. Hatırlattığımızda Kulüpler Birliği'nin buna sıcak bakmadığını söylediler. Bu da saçma sapan bir iddia. Kulüpler Birliği'nin bu taraklarda bezi yok. Kendileri çalıp kendileri oynuyor. Kamuoyu da bunlara inanıyor. Kendi camiasındaki insanlar da buna inanıyor. Durup dururken gerilmemesi gereken ortamlar geriliyor. Fenerbahçe Yönetiminin ve Fenerbahçe Başkanının bazı gazetecilerle ilişkiler içinde olduğunu, ısmarlama haber yaptırdığı iddialarını attı ortaya. Daha çok yeni bir televizyon sunucusu 'Fenerbahçeli hiçbir yönetici beni aramadı ancak geçtiğimiz dönemlerde Erden Timur beni defalarca aradı, mesaj attı' diye demeci var. Bu kadar yalan, bu kadar sahtekarca algılar bizi öfkelendirecek noktaya geldi. Biz alıştık ama kamuoyunda bu trene binen insanları uyarmak istiyoruz. Koç Holding çalışanı hanımefendinin CV'sinin değiştirilmesi bile trajikomik bir olaydır. Söyledikleri hiçbir şeyin doğruluk payı yoktur. Biz kendimize o kadar güveniyoruz ki, biz etik kuruluna ve TFF Yönetim Kurulu'na başvuruyoruz. Bizim başkanımız şu anda bu işler araştırılsın diye kendisi başvuruyor. Bunlar kendisine güvenen adamın, kendisine güvenen camianın hareketleridir. Son sözüm, teraziden kaçan hırsızdır ve korkaktır" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL