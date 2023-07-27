- Selahattin Baki: "Florya'nın kalbine gider o futbolcuyu alır, Kadıköy'e getirir çubukluyu giydiririz"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki:

"Zaha transferinde biz dört gün önce masadan kalktık"

İSTANBUL - Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Zaha'nın Galatasaray'a transfer olmasıyla ilgili, kendilerinin dört gün öncesinden masadan kalktıklarını vurgulayarak, "Kafaya kafaya gelirsek Szymanski'de olduğu gibi Florya'nın kalbine gider o futbolcuyu alır, Kadıköy'e getirir çubukluyu giydiririz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru'yu konuk etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İnsan sağlığını tehlikeye atacak kadar alışık olunmayan sıcaklıkta maçın oynanmasına rağmen futbolcuların rakibi ciddiye alarak oynadıklarını dile getiren Baki, "Ciddi anlamda iyi bir mücadele gösterdik. 5-0 kazandık, mutluyuz. Hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Skor kadar hatta skordan daha çok mutlu eden bir şey oldu. O da yeni oyuncuların takıma uyumu. Daha belki yeni gibi ama Samandıra'da da bunu görüyoruz. Karakter parayla alınmıyor. Yeni gelenlerin takım arkadaşlarına uyumu hem de hocamızın uyumu, bugün gördük ki taraftarların da uyumu bizi dört beş kat daha umutlandırdı. Onun için mutlu başladık. Sezon bitmeden Fenerbahçe Futbol Departmanı olarak profesyonel bazı adımlar atmaya başladık. Bazı dersler çalışmaya başladık. Dzeko ve Kent gibi iki değeri kampa yetiştirdik. Sonrasında hocamızın da dahil olmasıyla başka transferleri de kadroya kattık. Dinamik ve iyi bir Fenerbahçe oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni transferleri kutluyorum. Başka transferler de yolda. Güçlü bir Fenerbahçe hem camiamızın hem de İsmail Hocamızın emrinde olacak" dedi.

"Zaha transferinde biz dört gün önce masadan kalktık"

Galatasaray'ın birkaç gün önce transfer ettiği Wilfried Zaha'nın sosyal medya hesabından açıklandığı paylaşımla ilgili konuşan Selahattin Baki, "Öncelikle Galatasaray troll yapılanmasını, Galatasaray'ın copy-paste medya mensuplarını ve yönetimini tebrik ediyorum. Gerçekten lehte ve aleyhte algı nasıl oluşturulur bunun dersini veriyorlar. Bizim dört gün önce masadan kalktığımız, masadan kalktığımızı da gayet rahat bir şekilde ispatlayabileceğimiz deliller de mevcut. Bu oyuncuyu sanki bir transfer çalımı atmışlar gibi zafer sarhoşluğuna bürünüp, bizi ve camiamızı küçük göstermeye çalışıyorlar. Bazı kendi taraftarlarımız da bu kayığa çabuk biniyorlar. Çabuk gaza geliyorlar. Bu kırılgan yapıyı kırmamız gerek" ifadelerini kullandı.

"Çok gerekiyorsa da gerekli mercilere belgeleri gösterebiliriz"

Zaha transferiyle ilgili bir soru üzerine Baki, "Sanki son üç aydır Zaha ile bütün günlerimiz birlikte geçmiş gibi. 7/24 yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmemiş gibi hava oluşturuldu. İki kez görüştük. Bir teklif verdik. 'Biz bu teklifi düşünüp size geri döneceğiz' dediler. Verdiğimiz teklifi kabul etmediklerini söylediler. Biz de teşekkür ettik. Daha sonra 48 saat sonra kendileri bize döndü. Bambaşka rakamlarla bize döndüler. Yıllık 10 milyon Euro neti bulan, başkaları gibi sporcuların, kulüplerin, menajerlerin mesajlaşmalarını ifşa etmeyiz. Huyumuzda suyumuzda öyle şeyler yok. Çok gerekiyorsa da gerekli mercilere de gösterebiliriz. Saçma sapan istekleri görünce artık cevap bile vermeye tenezzül etmedik. Bununla beraber isim yapmış bazı basın mensupları bizim masadan kalktığımızı zaten tebliğ ettiler. Videolarda sabit bu. Dört gün sonra ezeli rakibimiz alıyor. Sanki elimizden oyuncu almışlar gibi. İnanılmaz şekilde bizden de gaza gelen taraftarlar var" diye konuştu.

"Florya'nın kalbine gider o futbolcuyu alır, Kadıköy'e getirir çubukluyu giydiririz"

Geçmiş zamanlarla ilgili konuşmak gerekirse transfer çalımı dedik de örnek olarak Vedat Muriç'i gösterebileceklerini ifade eden Baki, "Rize'de bir aslan vardı. Dünyanın en iyi futbolcusuydu. Muazzam bir adamdı. Biz aldık bir anda dünyanın en kötü futbolcusu oldu. En karaktersiz futbolcusu oldu. Sonra kaç Euro'ya Avrupa'ya sattığımız malumunuz. Mert Hakan dünyanın en iyi oyuncusuydu. En iyi yerli rotasyonlardan biriydi. Bizi seçti. İfşa edilmedik ne mesajları kaldı. 100 milyon TL kendisine imza parası verdiğimiz iddia edildi. Buna inananlar oldu. İrfan Can Kahveci de var. O zamanın teknik direktörü demedi mi İrfan bizi istiyor diye? Bir gece gittik aldık. Niye çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Aynı anda aynı şartlarda birine talipsek gider alırız. Tarih beni bu konuda beni destekliyor. Biz kafayı taktığımız zaman. Pedro'nun geçen sezon sakatlığından dolayı hayrını göremesek de, Serie A'da 71 gol atmış, 20 asist yapmış büyük bir futbol değeri. Her yerde Galatasaray ile anlaştı haberleri vardı. Onu da gittik, ihtiyacımız var diye aldık. Hayrını göremedik, olabilir. Bu kadar örnek varken insanda biraz utanma olur. Sebastian Szymanski olayına değineyim. Szymanski tatildeyken Galatasaray camiası menajerinin ve kulübünün haberi olmadan kafasına girip Galatasaraylı ünlü bir iş adamının uçağıyla İstanbul'a getirip, hatta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör ve yetkililerle toplantı yaptıkları adamı aldık. Bunu hiç konuşan yok. Algıda tebrik ediyorum. Ama bizi akılları sıra küçük düşürmeye çalışıyorlar. Kafaya kafaya gelirsek Szymanski'de olduğu gibi Florya'nın kalbine gider o futbolcuyu alır, Kadıköy'e getirir çubukluyu giydiririz. Bu sene bunu yaptık. Konuyu kapatmakta fayda görüyorum. Çok saçma sapan yerlere gidiyor" şeklinde konuştu.