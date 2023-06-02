Sekiz Büyükelçiliğin Takımı 'Elçilikler Futbol Ligi'nde yarışacak

HERMOS Grup, Fair Play Events ve Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Hermos Elçilikler Futbol Ligi'nin kura çekimi ve tanıtım gecesi gerçekleştirildi. Büyükelçiliklerin futbol takımlarının yarışacağı ligde Senegal, Mali, Irak, Gine, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Tanzanya Büyükelçilikleri yer alacak. Elçilik çalışanlarının forma giyeceği maçlar 3 Haziran'da başlayacak.