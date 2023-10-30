Şehitlikten aldıkları toprağı Spil'in zirvesine bıraktılar

Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü anısına Manisalı dağcılar Spil Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. 14 kişilik ekip, tırmanış öncesi şehitlikten aldıkları toprağı, Spil Dağı'nın Bayraktepe zirvesine bıraktı.

Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü Manisalı dağcılar tarafından Spil Dağı zirve tırmanışı ile kutlandı. Anemon Trekking Spor Kulübü'nün 20 dağcısı, Manisa Hükümet Konağı önünde sabah saat 07.00'de toplandı. İlk olarak Manisa Garnizon Şehitliği'ne giderek toprak alan dağcılar, oradan Alaybey falezleri, Karakaya terasları, Armutsuyu mevkii rotasından klasik Spil Önduvar rotası başlangıcına doğru yürüyüşe başladı. Dağcılar, Spil'in Önduvar rotasından 600 metre tırmanarak, 1460 metredeki Spil Bayraktepe'ye ulaşmayı başardı. Dağcılar burada şehitlikten aldıkları bir avuç şehit toprağını dev Türk bayrağının altına serperek saygı duruşunda bulundu. Dağcılar adına konuşan Yavuz Alnıak, "Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında, bugünlere gelmemizi sağlayan tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 1460 rakımlı bayrak direğinin olduğu alana sağ salim beraberimizdeki kutsal emanetlerle geldik. Şehitlerimizin topraklarını Manisa'nın Spil zirvesiyle buluşturduk. Bizlerin bu faaliyetini gerçekleştirmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA