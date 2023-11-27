Şehitkamil, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Gaziantep Süper Amatör Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Çınarlı Spor Kulübü'nü 6-0 yenen Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, yenilmezlik serisini sürdürdü. Ligin zirvesindeki yolculuğuna devam eden yeşil-siyahlılar, sahaya yansıttıkları futbolla tribünlerden alkış aldılar.

Batur Stadı'nda futbola gönül veren yüzlerce taraftarın önünde oynanan mücadeleye hızlı başlayan yeşil-siyahlı ekip, ilk 45 dakikayı 2-0 skorla önde tamamladı. Ev sahibi takıma, karşılaşmanın 2. bölümünde de üstünlük kurma fırsatı vermeyen tecrübeli teknik adam Taner Özaykut'un öğrencileri, arka arkaya buldukları 4 golle lider olarak çıktıkları karşılaşmayı, namağlup ünvanını koruyarak tamamladılar.

2023-2024 sezonuna zirve hedefiyle start veren yeşil-siyahlı kramponlar, üst üste elde ettikleri galibiyetlerle zirve yolculuğunda büyük moral depoladılar. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü oyuncuları, 90 dakika sonrasında elde ettikleri galibiyeti, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından operasyon geçiren takımın kaptanı İdris Ata'ya armağan ettiler.

Bu yolculukta kaptan olmak çok anlamlı

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün kaptanlarından İdris Ata, geçen hafta yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından takım arkadaşlarının galibiyeti kendine armağan ettiğini belirterek, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü çatısı altında forma giymenin ve takımın kaptanlığını yapmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Kaptan Ata, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, büyük bir aile gibi. Burada başkanımız, hocalarımız, tesis çalışanlarımız, altyapıdan aramıza katılan gençlerimiz, yıllardır aynı formayı terlettiğimiz arkadaşlarımızla aynı hedefe ortak duygularla yürüyor. Acı tatlı, iyi kötü, hayata dair ne varsa paylaşıyoruz. Bu yolculukta takımın kaptanı olmak benim için çok anlamlı, onur verici bir duygu. Arkadaşlarım galibiyeti armağan ettiklerinde duygu dolu anlar yaşadım. İnşallah hep birlikte bize verilen büyük değerin ve desteğin karşılığını başarılar elde ederek vereceğiz. Yeşil sahaya kaliteli bir futbol yansıtan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizlere büyük kıymet veren ve desteğini bir an olsun esirgemeyen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP