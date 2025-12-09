Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, yürütülen bahis soruşturması kapsamında yeni sevk listesini açıkladı. Kasım ayında 1024 futbolcunun PFDK'ya gönderilmesinin ardından, yalnızca bir kez bahis hareketi tespit edilen ve incelemeleri süren 47 futbolcu arasından 27 ismin tedbirli olarak disipline sevk edilmesine karar verildi.

20 FUTBOLCU İÇİN SAVCILIKTAN GELECEK YANIT BEKLENİYOR

TFF, geriye kalan 20 futbolcu hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazının cevabının beklendiğini duyurdu. Savcılıktan gelecek yanıt doğrultusunda disiplin süreçlerinin tamamlanacağı belirtildi.

BURAK TOLUNAY SEKİN'İN DE ADI GEÇİYOR

Bahis soruşturmasının yeni listesinde yer alan isimlerden biri, terör saldırısında şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin oldu. Menemen FK forması giyen genç oyuncunun sevk kararı kamuoyunda dikkat çekti.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan aşağıdaki 27 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazının cevabı beklenmekte olup, gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk süreci tamamlanacaktır" denildi.

İŞTE PFDK'YE SEVK EDİLEN 27 FUTBOLCU

TFF'nin açıkladığı sevk listesinde farklı liglerden 27 futbolcu yer alıyor.