Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi
Türkiye'yi sarsan bahis soruşturmasında 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi. Disipline gönderilen isimler arasında şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'in de bulunması dikkat çekti. Soruşturma kapsamında 20 futbolcu için ise savcılıktan gelecek yanıt bekleniyor.
- Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 27 futbolcuyu 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.
- Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Menemen FK forması giyen futbolcu olarak PFDK'ya sevk edilen 27 isim arasında yer alıyor.
- Bahis soruşturmasında 20 futbolcu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelecek cevap bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, yürütülen bahis soruşturması kapsamında yeni sevk listesini açıkladı. Kasım ayında 1024 futbolcunun PFDK'ya gönderilmesinin ardından, yalnızca bir kez bahis hareketi tespit edilen ve incelemeleri süren 47 futbolcu arasından 27 ismin tedbirli olarak disipline sevk edilmesine karar verildi.
20 FUTBOLCU İÇİN SAVCILIKTAN GELECEK YANIT BEKLENİYOR
TFF, geriye kalan 20 futbolcu hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazının cevabının beklendiğini duyurdu. Savcılıktan gelecek yanıt doğrultusunda disiplin süreçlerinin tamamlanacağı belirtildi.
BURAK TOLUNAY SEKİN'İN DE ADI GEÇİYOR
Bahis soruşturmasının yeni listesinde yer alan isimlerden biri, terör saldırısında şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin oldu. Menemen FK forması giyen genç oyuncunun sevk kararı kamuoyunda dikkat çekti.
TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan aşağıdaki 27 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazının cevabı beklenmekte olup, gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk süreci tamamlanacaktır" denildi.
İŞTE PFDK'YE SEVK EDİLEN 27 FUTBOLCU
TFF'nin açıkladığı sevk listesinde farklı liglerden 27 futbolcu yer alıyor.
- Abdulcebrail Akbulut (Düzce Cam Düzcespor)
- Ahmed Kağan Gürbüz (Amasyaspor FK)
- Arif Rışvanoğlu (Yalova FK 77)
- Berat Badak (Bursa Yıldırımspor)
- Berke Çelik (MDGRUP Osmaniyespor)
- Bilal Güven (Niğde Belediyespor)
- Buğra Çiçek (Bucaspor 1928)
- Burak Tolunay Sekin (Menemen FK)
- Cengiz Alp Köseer (ikas Eyüpspor)
- Emin Kaan Arslan (Bulvarspor)
- Emin Yakup Oktay (Oktaş Uşakspor)
- Emirhan Sefa Öz (Etimesgutspor)
- Emre Nizam (Giresunspor)
- Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK)
- Hüseyin Emir İkiz (Ağrı 1970)
- Kaan Mert Vardar (Galata SK)
- Kerem Yorulmaz (Küçükçekmece Sinopspor)
- Mehmet Mustafa Çolak (Edirnespor)
- Ömer Faruk Çalışkan (İzmir Çoruhlu FK)
- Ramazan Karakurt (Ağrı 1970)
- Taha Batuhan Yayıkcı (Bursaspor)
- Tarık Yusuf Karakaya (Bursa Yıldırımspor)
- Tuğra Aygün Ergün (Bandırmaspor)
- Ulaş Oktay Yıldız (Beykoz Anadoluspor)
- Yasin Başaytaç (GMG Kastamonuspor)
- Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK)
- Yusuf Tursun (Sultan Su İnegölspor)