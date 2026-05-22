Fatmanur Çelik Voleybol Turnuvası'nda Play-Off Takımları Belli Oldu

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Şehit Öğretmen Fatmanur Çelik anısına gerçekleştirilen voleybol turnuvasında grup etabı tamamlanırken, play-off'a kalan takımlar belli oldu.

Hocalar Türk Eğitim-Sen Şubesi tarafından Şehit Öğretmen Fatmanur Çelik'in aziz hatırası için düzenlenen turnuvanın grup aşaması deyim yerindeyse kıran kırana geçti. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden takımlardan 4'ü play-off biletini aldı. Müsabakaların önümüzdeki günlerde yapılacağı ve turnuvanın final müsabakalarının ardından sona ereceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

