Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası düzenlendi

MARDİN'in Derik ilçesinde, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına ikinci kez düzenlenen, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi. Dereceye girenlere madalyaları verildi.

Derik'te 10 Kasım 2016'da makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nca düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Derik Kaymakamlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen ve 2 Haziran'da başlayan yarışmaya 17 ilden 74 yamaç paraşütü pilotu katıldı. İlçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi'ndeki 350 rakımlı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Tepesi'ne çıkan pilotlar, paraşütleriyle hedef noktasına iniş yaptı. Yarışların sonunda genel klasmanda; Şit Atış birinci, Abdulkadir Eren ikinci, Selim Çiçek üçüncü oldu. Kadınlar klasmanında ise Miransu Bekar birinci, Ayşe Dilek Kaplan ikinci, Nebahat Sarıbaş da üçüncülük elde etti. Kulüp klasmanında da Trabzon Akyazı Havacılık Kulübü birinci, Siirt Beron Sportif Havacılık Kulübü ikinci, Çakırman Sportif Havacılık Kulübü de üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri verildi.

'FİKİRLERİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEYE ÇABALIYORUZ'

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, ilçedeki gençlerin hava sporlarıyla olan ilişkilerini güçlendirmek istediklerini söyledi. Şehit Kaymakam Safitürk'ün manevi hatırasına saygı göstererek, fikirlerini ölümsüzleştirmeye çabaladıklarını ifade eden Çakır, şunları söyledi İlçemizin kimliklerinden biri de hava sporlarının önemli bir ayağını oluşturan yamaç paraşütü organizasyonları. Gençlerin hava sporlarıyla uğraşan bir nesil olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Buradaki sporcularımızın gençlerimize rol model olacağını düşünüyorum. İnşallah daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yaparak buradaki gençlerimize örnek olmaya devam edeceğiz.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz ise yarışmanın geleneksel hale getirildiğini belirtti. Derik halkının kendilerini çok iyi misafir ettiğini dile getiren Yılmaz, Ordu, Trabzon, Erzincan, Adana ve Mersin gibi birçok ilden sporcularımız geldi. Çok güzel bir müsabaka oldu. Meteorolojik veriler bizi zorladı ama yarışmamızı tamamlayabildik. Şehit Kaymakamımızın hayalini gerçekleştirmek bizim görevimiz. Federasyon olarak bunun bilincindeyiz. Bunun için bölgedeki bütün sporcularımız buraya gelmek için can atıyorlar ve geldiler de. Çok mutlu olduk. Potansiyeli olan bir yer, güzel bir tepemiz var. Daha da geliştireceğiz. İleri yıllarda katılım daha da fazla olacak? diye konuştu. Yarışmaya katılan sporcular, Şehit Kaymakam Safitürk'ün anısını yaşatmak için yarışmaya katıldıklarını ve keyifli bir etkinlik yaptıklarını söyledi.(DHA)