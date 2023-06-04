Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası düzenlendi

MARDİN'in Derik ilçesinde, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına ikinci kez düzenlenen, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi. Dereceye girenlere madalyaları verildi.

Derik'te 10 Kasım 2016'da makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nca düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Derik Kaymakamlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen ve 2 Haziran'da başlayan yarışmaya 17 ilden 74 yamaç paraşütü pilotu katıldı. İlçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi'ndeki 350 rakımlı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Tepesi'ne çıkan pilotlar, paraşütleriyle hedef noktasına iniş yaptı. Yarışların sonunda genel klasmanda; Şit Atış birinci, Abdulkadir Eren ikinci, Selim Çiçek üçüncü oldu. Kadınlar klasmanında ise Miransu Bekar birinci, Ayşe Dilek Kaplan ikinci, Nebahat Sarıbaş da üçüncülük elde etti. Kulüp klasmanında da Trabzon Akyazı Havacılık Kulübü birinci, Siirt Beron Sportif Havacılık Kulübü ikinci, Çakırman Sportif Havacılık Kulübü de üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmaya katılan sporcular, Şehit Kaymakam Safitürk'ün anısını yaşatmak için yarışmaya katıldıklarını ve keyifli bir etkinlik yaptıklarını söyledi.