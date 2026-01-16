Şehir protokolü ile ERVA Sporcuları futbol maçında karşı karşıya geldi

Kayseri protokolü ile ERVA sporcuları futbol maçında karşı karşıya geldi. ERVA projesini başlatan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Hiçbir gencimizi, hiçbir Türk gencini, hiçbir Kayserili genci yalnız bırakmayacağız. Biz kötülüklere karşı, gençliğimizi tuzaklara çekmek isteyenlere karşı bir meydan okuma projesiyiz" dedi.

Kent protokolünün yer aldığı takım ile ERVA Spor Okulu öğrencileri futbol maçında karşı karşıya geldi. Ömer Halis Demir Spor Salonunda oynanan müsabakayı protokolden izleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Vali Gökmen Çiçek; "ERVA Spor Okulları projesi çığ gibi büyüdü. Gerçekten ben bundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Kayseri basın camiamıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu projeyi öyle bir sahiplendiler ki sürekli haber yaparak, sürekli makaleler yazarak, köşe yazıları yazarak dediler ki 'biz bu projeye inanıyoruz'. Bu proje Kayseri'nin geleceği için gençlerinin geleceği için önemli bir proje. İnanmakla kalmadılar onlarla beraber geçen hafta voleybol maçı yaptılar, bugün de futbol maçına geldiler. Ben Kayseri basın camiasına sonsuz teşekkür ediyorum. Bu proje Kayseri'nin kendi projesidir. Bu proje Kayseri'nin kendi içerisinden çıkarttığı proje. Açılışını yapmadıklarımızla beraber 65 ERVA Spor Okulu'na ulaştık. 16 bin spor okulu öğrencimizle birlikte Türkiye'nin en büyük spor projelerinden birisi. Çığ gibi büyümeye devam ediyoruz. Biz ERVA Spor Okulları olarak antrenörlerimiz, öğrencilerimiz, sporcularımız, yürütme kurulumuz, okul aile birlikleri başkanlarımız, velilerimiz birbirimizi çok seviyorum" dedi.

Koskocaman bir ERVA ailesi olduklarını belirten Vali Çiçek; "Biz koskocaman bir ERVA ailesiyiz ve meydan okuyoruz. Hiçbir gencimizi, hiçbir Türk gencini, hiçbir Kayserili genci yalnız bırakmayacağız. Biz kötülüklere karşı, gençliğimizi tuzaklara çekmek isteyenlere karşı bir meydan okuma projesiyiz. Meydan okuyoruz. Biz spor salonlarında olacağız. Biz başarılar, kupalar ve madalyalarla anılacağız. Biz sanat salonlarında olacağız. Biz bu milletin, büyük Türk milletinin ismini en yukarılara çıkartacağız. Çünkü şehitlerimiz, gazilerimizi utandırmamak için biz hep ay-yıldızlı bayrağımızı en yukarı çıkarmak için mücadele edeceğiz. Spor müsabakalarında İstiklal Marşı'nı okutacağız. Dolayısıyla verdiğiniz desteklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Karşımda aileler görünüyor, akşamın bu saate evde dinlenmek yerine evlatları ile beraber olmak onların başarısını görmek için buraya gelmişler. Ailelerimize çok büyük teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ