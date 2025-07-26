Seher Kaya, EYOF Festivali'nde Avrupa 3'üncüsü Oldu
Eskişehir'den katılan yüzücü Seher Kaya, 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 100 metre Kelebek Finali'nde 1:01.51'lik dereceyle Avrupa 3'üncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.
Eskişehir'den EYOF Festivali'ne katılım sağlayan yüzücü Seher Kaya, Avrupa 3'üncülüğü elde etti.
18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), 20-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlendi. Festivale, Eskişehir'den yüzücü Seher Kaya katılım sağladı. Kaya, 100 metre Kelebek Finali'nde 1: 01.51'lik derecesiyle 3'üncülük elde etti. Genç sporcunun başarısı gurur kaynağı oldu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor