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Seferovic, resmen Galatasaray'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Seferovic, resmen Galatasaray'da

Galatasaray, İsviçreli golcü oyuncu Haris Seferovic'i satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını açıkladı.

Galatasaray, İsviçreli golcü oyuncu Haris Seferovic'i satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Seferovic'in transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur.

Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Haris Seferovic Galatasaray Benfica Spor Haberler

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