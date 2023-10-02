Seferihisarlı Futbolcular Sokak Hayvanlarıyla Maça Çıktı

TFF Süper Amatör lig takımlarından Sakin Şehir Seferihisar Sporlu futbolcular, sezonun ilk maçına barınakta sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle birlikte çıktı.

Türkiye'nin ilk sakin kenti Seferihisar'ın, TFF Süper Amatör liginde mücadele eden takımı Sakin Şehir Seferihisar Spor, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesinde farkındalık oluşturmak için sokak hayvanlarıyla sezonun ilk maçına çıktı. Torosgücü Spor takımıyla İzzet Gül Stadyumu'nda oynanan maç öncesi, Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) ve Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda, sahaya sokak köpekleriyle çıkan Seferihisarlı futbolcular, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve SEHAYDER gönüllüleri ile birlikte fotoğraf çektirdi. Sarı lacivertli futbolcular, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi çağrısında bulundu.

SEHAYDER Başkanı Fevziye Özkan, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, Seferihisar Belediyesi ile çok özel bir etkinlik düzenlendik. Sokak hayvanları için farkındalık yaratmak istiyoruz. Merdiven altı üretimi, petshop ve üretim çiftliklerinde denetimsiz üretimin, yurt dışında bavul içinde gelen kayıt dışı hayvanlar popülasyonun artmasına sebep oluyor. 5199 sayılı yasanın uygulanmasını istiyoruz. Başka bir yasaya ihtiyaç yok. Bu anlamlı etkinlik için Seferihisar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi.