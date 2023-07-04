Seferihisar Belediyesi Yaz Spor Okulu Açıldı

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulu, 6-15 yaş arası çocuklara 11 ayrı branşta eğitim imkanı sunuyor. Futbol, plaj futbolu, yüzme, basketbol, bale, cimnastik, voleybol, tenis, tekvando, satranç ve yelken kurslarının açılışı törenle yapıldı. Kurslar, 1 Eylül'e kadar devam edecek.

Seferihisar Belediyesi Yaz Spor Okulu, düzenlenen törenle açıldı. 6-15 yaş arası çocuklar yaz boyunca 11 ayrı branşta düzenlenecek kurslarda eğitim alacak.

Okulların tatile girmesinin ardından Seferihisarlı çocuklar, belediye tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulu'na akın etti. Belediyenin açtığı futbol, plaj futbolu, yüzme, basketbol, bale, cimnastik, voleybol, tenis, tekvando, satranç ve yelken kurslarının açılışı törenle yapıldı.

Törene katılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, çocuklarla yakından ilgilenerek, hazırlanan oyun alanında onların sevincine ortak oldu. Başkan Yetişkin, futbol turnuvalarında derece alan takım oyuncularına hediyelerini takdim etti. Açılışta, cimnastik ve tekvando takımları da gösteri yaptı.

Açılışta konuşan Başkan Yetişkin, şunları söyledi:

"Okullar açılana kadar yüzmeden yelkene, tenisten baleye tam 11 branşta açtığımız kurslarda hem arkadaşlarınızla eğleneceksiniz, hem de dolu dolu bir yaz geçireceksiniz. Yaz Okulu kurslarımızda yeteneklerinizi keşfedecek, geleceğin şampiyonları da sizler olacaksınız. Her alanda Seferihisar'ın gururu olacaksınız. Ben gözlerinize baktığımda o inancı ve kararlılığı görüyorum. Buna yürekten inanıyorum. Siz de bize ve kendinize güvenin ve inanın. Seferihisar çocukların ve gençlerin şehri olacak."

Kurslara katılan çocuklara, belediyenin uzman eğitmen kadrosu eşlik edecek ve kurslar, 1 Eylül'e kadar devam edecek.