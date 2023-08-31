Seferihisar Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulu Kurslarıyla Yelken Sporu Eğitimi Veriyor

Seferihisar Belediyesi'nin ücretsiz yaz spor okulu kursları kapsamında Seferihisar'da yaşayan 40 öğrenciye, yelken sporu eğitimi veriliyor. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle, geleceğin yelkencileri yetiştiriliyor.

Yaz spor okulları ile yaşları 5-14 arasında değişen tam 1377 öğrenciye, yaz ayı boyunca 12 ayrı dalda ücretsiz kurs veren Seferihisar Belediyesi'nin, yelken kursu da büyük ilgi görüyor. Son 4 yılda, toplam 4 bin çocuğun ücretsiz faydalandığı kurslar arasında yer alan yelken sporu kursuna bu yıl, 40 öğrenci katıldı. Teos Yat ve Yelken Kulübü'nün destekleriyle verilen ve ağustos ayı sonuna kadar sürecek eğitimlere katılan öğrenciler, kursun sonunda sertifika almaya hak kazanacak. Yelken eğitimleri sırasında büyük keyif aldıkları gözlenen genç sporcular, hem denizin, hem de yelken kullanmanın tadını doyasıya yaşadıklarını söylediler.

"YETENEKLERİNİ KEŞFEDİYORLAR"

"Her bireyi, ücretsiz bir şekilde yelken sporunu katmak, onları yetiştirmek bizim mottomuz" diyen Teos Yat ve Yelken Kulübü Derneği Başkanı Tamer Başlığ, "Geçen yıl yelken dalında ülkemizi İtalya Garda'da, 4 öğrencimiz temsil etti. Onlarla gerçekten gurur duyuyoruz ve bu sayının gitgide çoğalması için proje bazlı eğitimlerimizi büyük umutlarla devam ettireceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, "Yaz spor okullarımız, her branşta yetenekli çocuklarımızın önünü açıyor. Yelken sporu da bunlardan biri. Seferihisar'ın çocuklarını, yelkenle tanıştırıyoruz. Ulusal ve uluslararası platformda yarışabilecekleri potansiyelde eğitim sağlayabilmek ve öğrencilerimizin başarısına ortak olmak bizim için çok değerli" dedi.