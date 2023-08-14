Seferihisar Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulu Kursları İlgi Görüyor

Seferihisar Belediyesi'nin ücretsiz yaz spor okulu kursları ilgi görüyor. Seferihisar'da yaşayan 5-14 yaş arası bin 377 çocuk 12 branşta, profesyonel spor eğitmenlerinin gözetiminde hem eğlenip hem de öğreniyor.

Okulların tatile girmesiyle birlikte Seferihisar Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz "Yaz Spor Okulları" ile yaşları 5 ila 14 arasında değişen yüzlerce çocuk, yaz sıcaklarında eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor. Yüzme, satranç, cimnastik, basketbol, voleybol, tekvando, tenis, bale, plaj futbolu, futbol, pilates ve yelken branşlarından oluşan 12 daldaki kurslar, belediyenin uzman eğitmen kadrosu eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Bu yılki kurslarda 285 öğrenci tekvando, 180 öğrenci cimnastik, 75 öğrenci bale, 108 öğrenci basketbol, 136 öğrenci voleybol, 156 öğrenci futbol, 51 öğrenci tenis, 212 öğrenci yüzme, 24 öğrenci yelken, 45 öğrenci satranç, 21 öğrenci plaj futbolu, 84 öğrenci pilates olmak üzere toplam bin 377 çocuk eğitim alıyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Seferihisar'da anne babaların ekonomik kaygı taşımadan, güvenle evlatlarını emanet edebileceği kurslar düzenleyerek, onların yaz aylarını keyifle geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz ve her şey onların mutluluğu için. Kurslarımıza katılan tüm evlatlarımız hem gönüllerince eğleniyor, hem de yeteneklerini keşfediyor. Bu yüzden yaz okulu kurslarımızı çok önemli görüyorum" dedi.

Belediye tarafından düzenlenen yaz spor okullarından, son 4 yılda toplam 4 bin çocuk ücretsiz faydalandı.