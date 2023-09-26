Seferihisar Belediyesi Kış Spor Okulları Başlıyor

Yaz spor okulu ile yaz ayı boyunca 12 branşta, 1377 çocuğa ücretsiz kurs veren Seferihisar Belediyesi, şimdi de 8 ayrı branşta hizmet verecek "Kış Spor Okulları" için start verdi.

Seferihisar Belediyesi, 6-15 yaş arası çocuklar için ücretsiz kış spor okulu düzenliyor. Uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirilecek kurslar için kayıtlar 25 Eylül'de başladı. Basketbol, voleybol, tenis, tekvando, bale, jimnastik, pilates ve kardiyo-step dallarındaki kurslar için kayıtlar 6 Ekim tarihine kadar yapılacak. Mayıs ayında sona erecek kursların başlangıç tarihi 9 Ekim.

Kış Spor Okulu'nun 8 branştaki yaş aralığı şu şekilde:

Basketbol: 7-12 yaş arası

Bale: 5-8 yaş arası

Jimnastik: 5-12 yaş arası

Pilates: Yetişkinler

Kardio-Step: Yetişkinler

Voleybol: 7-15 yaş arası

Tenis: 7-12 yaş arası

Tekvando: 6-14 yaş arası

"Sporu tüm yıla yayıyoruz"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yaz ayında açılan ve büyük ilgi gören yaz spor okullarını, kış aylarında da devam ettirdiklerini belirterek, "Seferihisar'da sporu, çocuklarımız için tüm yıla yayıyoruz. Çocuklarımız ara vermeden, spor eğitimlerine devam ediyorlar. Ücretsiz olması da, ailelerin ekonomik kaygı duymamasını sağlıyor ve güvenle evlatlarını emanet edebiliyorlar. Hep söylüyoruz; 'Çocuklar bizim geleceğimiz' ve her şey onların mutluluğu için. Yetenekli çocuklarımızı bu kurslar sayesinde keşfediyoruz ve onları geleceğe hazırlıyoruz" dedi. - İZMİR