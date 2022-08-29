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Sefer Yılmaz: "Tüm camiadan bu skor için özür diliyoruz"

Spor Haberleri

Sefer Yılmaz: 'Tüm camiadan bu skor için özür diliyoruz'

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, skor için taraftarlardan özür diledi.

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, skor için taraftarlardan özür diledi. Yılmaz, "Taraftarımız sabretsinler. İnşallah yeni katılan arkadaşlarımız form durumunu yükselttiğinde istediğimiz yere geleceğiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Altay, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Skor için taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk, onları da anlıyoruz ama bizim de zor bir dönemden geçtiğimiz belli. Hazır olmamız belki 1-2 hafta daha sürecek. Taraftarımız sabretsinler. İnşallah yeni katılan arkadaşlarımız form durumunu yükselttiğinde istediğimiz yere geleceğiz. Tüm camiadan bu skor için özür diliyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ankara Altay Spor Haberler

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