Sefer Yılmaz: 'Hakemlerle Uğraşmak Bizi Yoruyor'

- Sefer Yılmaz: "Alt bölgeden kurtulmak için çabalarken hakemler ile uğraşmak bizi bayağı bir yoruyor"

RİZE - Kayserispor Yardımcı Antrenörü Sefer Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Alt bölgeden kurtulmak için çabalarken hakemler ile uğraşmak bizi bayağı bir yoruyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. Haftasında Kayserispor, konuğu olduğu Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından gerçekleşen basın toplantısında konuşan Kayserispor Yardımcı Antrenörü Sefer Yılmaz, "Maçta yaşananları hepimiz gördük. Bu söyleyeceklerimizi Rizespor'un galibiyetini gölgelemek için söylemiyoruz kesinlikle. Öncelikle sporun galibiyetini tebrik ediyoruz. Hakemler hem geçen hafta başlayan hatalar bu hafta yine devam etti. Oyuncumuz atılıyor, teknik direktörümüz atılıyor. Birçok yanlış karar. En son 88. dakikada bir hızlı ucunda kontatağımızı da engelledi. Hani hem alt bölgeden kurtulmak için çabalarken hakemler ile uğraşmak bizi bayağı bir yoruyor" diye konuştu.