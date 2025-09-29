Haberler

Sedat Ağçay: 'Hak ettiğimiz 3 puanı alamadık'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Pendikspor ile yapılan 0-0 berabere kalan maçın ardından takımının üstün oynadığını ve hak ettikleri 3 puanı alamadıklarını belirtti. Gelecek hafta 3 puan almak istediklerini söyledi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Pendikspor müsabakasının ardından, "Biz daha üstün bir oyun ortaya koyduk ama hak ettiğimiz 3 puanı alamadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Güzel bir maç oldu. Öncelikle sahada mücadele eden 2 takımı da kutluyorum. İzleyenlere iyi bir maç izlettik. Ama son dakikada kaçan penaltıdan dolayı aldığımız 1 puana sevinir hale geldik. Bizim hak ettiğimiz bir maçtı. Üstün oynadık. Son zamanlarda grafiği yükselen bir Pendikspor vardı. Ama bugün bizim de grafiğimiz yükseliyordu. Biz daha üstün bir oyun ortaya koyduk ama hak ettiğimiz 3 puanı alamadık. Güzel oyundan, iyi mücadele eden dolayı takımımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta 3 puanı alıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

