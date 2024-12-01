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Sedat Ağçay: 'Eze'nin bir faulü yok'

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Pendikspor Teknik Direktörü Sedat Ağçay, MKE Ankaragücü ile oynanan 1-1 berabere biten maçın ardından yaptığı açıklamada, hakemin Eze'nin pozisyonundaki kararına katılmadığını belirterek, Eze'nin faul yapmadığını ve pozisyonun penaltı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Ağçay, takımının performansını ve gelecek maçlar için hazırlıklarını da değerlendirdi.

- Sedat Ağçay: "Eze'nin bir faulü yok"

ANKARA - Pendikspor Teknik Direktörü Sedat Ağçay, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "Burada üzücü konu içeride tekrar baktım Eze'nin pozisyonunda hakemin takdiri Eze'nin faul yaptığı yönünde ama Eze'nin bir faulü yok. Ancak penaltı olarak değerlendirilebilirdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Pendikspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Buraya gelirken Ankaragücü'nün üzerimizde 15-20 dakika baskı kuracağını hesap edemedik. Bu 15 dakikalık dikkat etmemiz gereken süreçte bir adam takibini kaçırarak geriye düştük. Daha sonrasında toparlar gibi olduk. Fakat topu kazandığımız bölümlerde çok basit top kayıpları bizi sayısal olarak Ankaragücü yarı alanına yerleşmemizi biraz engelledi. Oyunu kurmadan oyuna geçişlerde top kayıplarından dolayı istediğimiz şekilde hareket edemedik. Kazanabilirdik, Ankaragücü'ne de dönebilirdi. Burada üzücü konu içeride tekrar baktım Eze'nin pozisyonunda hakemin takdiri Eze'nin faul yaptığı yönünde ama Eze'nin bir faulü yok. Ancak penaltı olarak değerlendirilebilirdi. Her maçta olduğu gibi bu maçtan sonra da çıkarımlarımızı yapıp, önümüzdeki Sakaryaspor maçına en iyi şekilde hazırlanmaya başlayacağız. Ankaragücü'ne de kalan maçlarına başarılar dileriz" diye konuştu.

Sedat Ağçay: 'Eze'nin bir faulü yok'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor
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