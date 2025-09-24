Sedat Ağçay: 'Bu ligin ikili mücadelesi en iyi takımıyız'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Erzurumspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu ligin ikili mücadelesi en iyi takımıyız. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk olduğu Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Oyun içerisinde, topa sahip olma oyunu pas yüzdesi fazla olan bir rakiple oynadık, bunu çok iyi yapıyorlar. Ama biz de bu ligin ikili mücadelesi en iyi olan takımız, geçiş oyununu da iyi oynayan bir takımız. Maç öncesi yaptığımız analiz karşılık verdi. İki takım da iyi mücadelenin sonucunda birer puanı aldı. Ama özellikle Erzurumspor'un oyunu, özellikle Serkan Hocanın sahaya kattığı değer... Çünkü analiz ettiğimizden fazlasını saha içinde Erzurumspor uyguladı. O yüzden birazcık maçın başında bocaladık. Ciddi anlamda saha içinde organizasyonu fazla olan bir hoca. O yüzden birazcık zorlandık ama sonrasında tedbirimizi aldık. Tedbiri aldıktan sonra da mücadelemizle beraber oyuna ortak olduk. Kendi bireysel hatamızdan sonra da attığımız penaltı golüyle maç beraber bitti. İki takımın da hak ettiği puanlar olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum, ciddi anlamda yüksek performans ortaya koydular. İki takımı da tebrik ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM