Haberler

Sedat Ağçay: "Bu ligin ikili mücadelesi en iyi takımıyız"

Sedat Ağçay: 'Bu ligin ikili mücadelesi en iyi takımıyız'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Erzurumspor FK ile oynadıkları 1-1 berabere biten maç sonrası oyuncularını tebrik ederek, ligin ikili mücadele konusunda en iyi takım olduklarını vurguladı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, Erzurumspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu ligin ikili mücadelesi en iyi takımıyız. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk olduğu Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, "Oyun içerisinde, topa sahip olma oyunu pas yüzdesi fazla olan bir rakiple oynadık, bunu çok iyi yapıyorlar. Ama biz de bu ligin ikili mücadelesi en iyi olan takımız, geçiş oyununu da iyi oynayan bir takımız. Maç öncesi yaptığımız analiz karşılık verdi. İki takım da iyi mücadelenin sonucunda birer puanı aldı. Ama özellikle Erzurumspor'un oyunu, özellikle Serkan Hocanın sahaya kattığı değer... Çünkü analiz ettiğimizden fazlasını saha içinde Erzurumspor uyguladı. O yüzden birazcık maçın başında bocaladık. Ciddi anlamda saha içinde organizasyonu fazla olan bir hoca. O yüzden birazcık zorlandık ama sonrasında tedbirimizi aldık. Tedbiri aldıktan sonra da mücadelemizle beraber oyuna ortak olduk. Kendi bireysel hatamızdan sonra da attığımız penaltı golüyle maç beraber bitti. İki takımın da hak ettiği puanlar olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum, ciddi anlamda yüksek performans ortaya koydular. İki takımı da tebrik ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

58 yıl sonra bir ilk! Suriye lideri Şara'dan tarihi çağrı
Suriye lideri Şara'dan BM'de sürpriz Türkiye mesajı

Dünyanın takip ettiği zirvede Şara'dan sürpriz Türkiye mesajı
Gökçek'ten Yavaş'ın iddialarına yanıt: Maçan sıkıyorsa gel, istediğin kanalda tartışalım

Gökçek'ten iddialar sonrası Yavaş'a olay teklif: Maçan sıkıyorsa gel
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Bu halinden eser kalmadı! Estetik sonrası adeta yeniden doğdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Osimhen şoku

Galatasaray'a Osimhen şoku
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.