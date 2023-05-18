SEDAŞ, Tuvalimiz Trafolar projesiyle 19 Mayıs'ı kutladı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Darıca'da kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ, toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı "Tuvalimiz Trafolar" projesini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Darıca'da devam ettirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Darıca'da da renkli görüntülere sahne oldu. SEDAŞ'ın genç mühendislere enerji sektöründe deneyim kazanma imkanı sunan "Stargate Yetenek Programı" mezunu SEDAŞ'lılar, alanında uzman ressamlarla iş birliği içerisinde "Tuvalimiz Trafolar" projesi için fırçalarla trafo boyadı. Bayram coşkusu, kapalı pazar önünde yer alan beton köşk tipi trafoya, genç mühendisler tarafından "Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" temalı yazı ile resmedildi.

SEDAŞ açıklamasında, "Her yıl coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs, hem bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü hem de geleceğimizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın neferi gençlerimizin bayramıdır. Ulu önderimizin sevdiği, gençlere armağan ettiği bayramımız kutlu olsun. Bu vesile ile bu günleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz." değerlendirmesine de yer verildi.