SEDAŞ, Dragon Bot yarışlarına katıldı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Dragon Bot' yarışlarına iki kürek takımıyla katıldı. Yarışmaya 25 kişiyle katılan SEDAŞ, müsabakalarda başarılı bir performans sergiledi.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Dragon Bot" yarışlarına iki kürek takımıyla katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "İnsan Kaynakları Profesyonelleri Derneği" öncülüğü ve "Türkiye Kürek Federasyonu" (Alesta Kürek-Sakarya) iş birliğiyle düzenlenen yarışma ikinci kez Sapanca Gölü'nde yapıldı. 27 takımdan oluşan ve toplamda 300 sporcunun katıldığı yarışmaya SEDAŞ, 25 kişiyle katılım sağladı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara Türkiye Kürek Federasyonu tarafından ödül verildi.

Öte yandan, olumsuz hava koşuluna rağmen heyecanın hiç dinmediği Dragon Bot yarışlarının ilk senesinde SEDAŞ kürek takımı ikincilik ödülünün sahibi olmuştu.