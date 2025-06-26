Sebat Gençlik FK’da Temel Kazancıoğlu Başkan Adayı Olacak

Sebat Gençlik FK’da Temel Kazancıoğlu Başkan Adayı Olacak
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TFF 3. Lig'de mücadele eden Sebat Gençlik FK'nın mevcut başkanı Cemil Kalkışım'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Temel Kazancıoğlu, 28 Haziran'da yapılacak genel kurulda başkanlık için aday olduğunu açıkladı. Kazancıoğlu, camiada büyük bir destekle karşılanırken, kulübü daha üst liglere taşımak hedefinde.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Trabzon temsilcisi Sebat Gençlik FK' da, mevcut başkan Cemil Kalkışım'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından kırmızı-beyazlılarda sessizlik Temel Kazancıoğlu'nun adaylığını açıklamasıyla son buldu.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Trabzon temsilcisi Sebat Gençlik FK'da, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul öncesi Temel Kazancıoğlu adaylığını açıkladı. Akçaabat'ın köklü ailelerinden gelen ve hem Trabzonspor hem de Sebatspor'da uzun yıllar yöneticilik yapmış olan Kazancıoğlu, aldığı güçlü destekle başkanlığa hazırlanıyor. Mevcut Başkan Cemil Kalkışım'ın adaylıktan çekilmesiyle doğan belirsizlik, Kazancıoğlu'nun etrafında kenetlenen camia sayesinde yerini umut ve heyecana bıraktı.

Geniş destekle geliyor

Sebat Gençlik'in yeni lideri olmaya hazırlanan Kazancıoğlu, yalnızca tecrübesiyle değil, arkasındaki güçlü destekle de dikkat çekiyor. Trabzonspor'un efsane yöneticilerinden Atalay Armutçu ile iş birliği yapan Kazancıoğlu, camianın tamamının desteğini alarak büyük bir dönüşüm sürecine liderlik etmeye hazırlanıyor. 28 Haziran'daki kongrede güçlü bir yönetim yapısıyla üyelerin karşısına çıkacak olan Kazancıoğlu ve ekibinin hedefi, kulübü önce 2. Lig'e, ardından kurumsal bir yapıyla Türk futbolunun zirvesine taşımak.

Sebat camiasında yeniden doğuş heyecanı

Kazancıoğlu ve Armutçu'nun öncülüğünde oluşacak yeni yönetim, Sebat Gençlik taraftarları arasında büyük heyecan oluşturdu. Kulübün uzun süredir özlemini çektiği vizyoner yönetim anlayışının geri geleceğine dair beklentiler artarken, camiada birlik ve beraberlik havası hakim olmaya başladı.

Kazancıoğlu: "Birlik ve beraberlikle başaracağız"

Yıllara dayanan yöneticilik deneyimi ve yerel-ulusal düzeydeki güçlü bağlantılarıyla dikkat çeken Temel Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek ilçemizi yeniden tek yürek haline getireceğiz. Temel hedefimiz Sebat Gençlik'i hak ettiği yerlere taşımak ve tarihi günleri geri getirmek" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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