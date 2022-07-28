Sebastian Vettel, sezon sonu Formula 1'e veda edeceğini açıkladı

Alman pilot, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında olmak üzere 4 kere Formula 1 pilotlar şampiyonu oldu. Efsane pilot, bu alanda 7'şer kez şampiyon olan Michael Schumacher ve Lewis Hamilton ile 5 kez şampiyonluk yaşayan Juan Manuel Fangioi'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Vettel ayrıca kariyerinde kazandığı 53 yarış ile bu alanda 103 kez yarış zaferi elde eden Lewis Hamilton ve 91 kez yarış kazanan Michael Schumacher'in ardından 3'üncü sırada bulunuyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor