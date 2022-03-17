Koronavirüse yakalanan F1 pilotu Vettel, ilk yarışı kaçıracak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koronavirüse yakalanan F1 pilotu Vettel, ilk yarışı kaçıracak

AA - Yunus Kaymaz - Spor
 - Güncelleme:
Koronavirüse yakalanan F1 pilotu Vettel, ilk yarışı kaçıracak

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Takımdan yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan 34 yaşındaki pilotun 20 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini kaçıracağı kaydedildi.

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel'in yerine yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.

Hulkenberg, 2020 Eifel Grand Prix'sinden bu yana ilk kez Bahreyn'de mücadele edecek.

Öte yandan koronavirüse yakalanan McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun testinin negatife döndüğü ve hafta sonunda pistteki yerini alacağı belirtildi.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title